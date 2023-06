Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X 2024 sono le ultime nate e prossime a debuttare all’interno della leggendaria gamma delle Modern Classics by Triumph Motorcycles, la Speed 400 affianca le roadster dallo stile contemporaneo Speed Twin 900 e 1200, mentre la Scrambler 400 X trae ispirazione per il suo design muscoloso dalle sorelle maggiori Scrambler 900 e 1200, il cui pedigree offroad affonda le sue radici fino agli anni ’50, l’epoca che diete vita alle prime Scrambler.

Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X 2024: design

Entrambe le nuove Modern Classics 2024 sono coerenti con il design senza tempo delle altre Triumph della famiglia. Silhouette complessiva, presenza del veicolo e degli organi meccanici, impatto del serbatoio scavato e profilato, dettagli di elevato appeal: tutto richiama il carisma delle moto di cilindrata superiore.

Alcuni componenti richiamano esplicitamente la tradizione, come le finiture del motore, della testata o del terminale di scarico, mentre sono più contemporanei le grafiche e le colorazioni, la tecnologia inserita in modo discreto, il sistema di raffreddamento e i componenti della ciclistica. Il risultato è quel mix di eleganza e sportività che identifica il dna Triumph Motorcycles in tutti i modelli del resto della gamma.

L’impeccabile qualità delle finiture é riscontrabile anche nella verniciatura a polvere nera del motore, elegante e discrete, mentre spiccano i dettagli dorati degli steli forcella e la cura applicata alle verniciature e al badge Triumph che dona un ulteriore tocco decorativo.

Le livree scelte per la Speed 400 sono in duplice tonalità, dotate di grafiche Triumph sul serbatoio, per riflettere l’attitudine da roadster dinamica che la caratterizza: i colori disponibili sono Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black. La personalità all-road della Scrambler 400 X si riflette in alcune dotazioni aggiuntive e pratiche, come le protezioni riservate al faro anteriore e al radiatore, i paramani e un parafango anteriore maggiorato.

La Scrambler 400 X sarà disponibile in 3 varianti cromatiche, grintose ed eleganti: Matt Khaki Green & Fusion White, Carnival Red & Phantom Black, oppure Phantom Black & Silver Ice.

Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X 2024: il nuovo motore Tr-Series

Il motore é completamente nuovo: monocilindrico da 398 cc con raffreddamento a liquido, combina il tipico stile delle Modern Classics Triumph con contenuti tecnici e tecnologici allo stato dell’arte, per offrire prestazioni al vertice della categoria con una personalità brillante, reattiva e sempre ricca di coppia, esaltata dal coinvolgente sound di scarico.

Gli aspetti tecnicamente più rilevanti includono una distribuzione DOHC a 4 valvole, e un albero motore ottimizzato e bilanciato per ridurre l’inerzia e facilitare la guida alle basse velocità. Le valvole sono azionate da bilancieri a dito dalla massa ridotta mentre il trattamento DLC che contribuisce a ridurre i valori di attrito innalzando la capacità del motore di prendere giri rapidamente, seppure sempre con elevata trattabilità. Il cambio é a 6 rapporti e consente innesti sempre fluidi, rapidi e morbidi.

Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X 2024: caratteristiche

Oltre ad offrire una posizione in sella votata al comfort e al controllo della moto, la Speed 400 e la Scrambler 400 X beneficiano di una sezione centrale del telaio particolarmente “slim” che combinata ad una altezza da terra del piano di seduta rispettivamente di 790mm e 835mm e al peso di 170kg / 179kg assicura una facilità di gestione eccellente sia alle basse velocità che nelle manovre da fermo.

Entrambi i modelli beneficiano di un comparto ciclistico ottimizzato, con un telaio principali al quale viene avvitato il telaietto posteriore e connesso ad un forcellone in alluminio. Il set up delle sospensioni é specifico per la destinazione di utilizzo delle due moto, con una impostazione che ispira fiducia e confidenza sin dai primi metri.

La Speed 400 é equipaggiata all’anteriore con una possente forcella da 43mm del tipo big-piston upside-down, mentre al posteriore viene montato un sistema monoshock con serbatoio esterno. I cerchi da 17 pollici sono in leggero alluminio, coerentemente con una filosofia da roadster urbana. L’impianto frenante prevede un disco da 300 mm e pinze a 4 pistoncini di tipo radiale, per una risposta pronta, modulabile e generosa.

La Scrambler 400 X ha un passo più lungo e sospensioni dalla maggiore escursione, ruota anteriore maggiorata dal diametro di 19 pollici e un manubrio più largo per garantire maggiore controllo anche in situazioni di leggero sterrato. E anche una posizione in sella “commanding” tipicamente Scrambler. Più ampio e generoso risulta anche il pedale del freno posteriore, facilmente azionabile anche nelle fasi di guida in piedi, anche perché montato più in basso e più in avanti grazie alle pedane riposizionate rispetto alla roadster. Il freno anteriore passa al diametro di 320mm e prevede pastiglie dal compound differenziato per rendere la frenata più progressiva e facilmente modulabile.

Dotazione elettronica

Sia la Speed 400 che la Scrambler 400 X possono contare su una dotazione elettronica di assoluta eccellenza e ottimizzato per assecondare le specifiche destinazioni d’uso dei due nuovi modelli. La gestione elettronica del motore e dell’acceleratore sono affidate a Bosch, e tramite la tecnologia ride-by-wire l’erogazione della risposta del monocilindrico avviene in modo lineare, trattabile e intuitivo, a tutela di sicurezza e piacere di guida.

Su entrambi i modelli, il controllo di trazione é disattivabile in modo semplice ed intuitivo. L’ABS Bosch a doppio canale assicura frenate sempre modulabili e sicure anche su fondo stradale sdrucciolevole, e nel caso di Scrambler 400 X può essere disattivato per affrontare in sicurezza tortuosi tracciati off road.

Pulito e dal look contemporaneo, il quadro strumenti sdoppiato prevede un grande tachimetro analogico e uno schermo LCD integrato che fornisce informazioni aggiuntive quali contachilometri, autonomia residua, marcia inserita in modo ben visibile sotto qualsiasi condizione di luminosità ambientale. Smartphone e sistemi di navigazione possono essere alimentati tramite la presa di ricarica supplementare prevista di serie per entrambi i modelli.

Sia la Speed 400 che la Scrambler 400 X sono dotate di serie di bloccasterzo e immobilizer antifurto. Il chip transponder integrato nella chiave di accensione assicura che solo il proprietario possa avviare il motore.

Sono disponibili più di 25 accessori originali per Speed 400 e Scrambler 400 X. Dallo stile al comfort, dal trasporto bagagli alla sicurezza, entrambe le moto possono essere accessoriate per soddisfare un’ampia gamma di esigenze personalizzate.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.