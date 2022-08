L’Audi pick up è il mezzo che non vorremmo mai vedere su strada.

Se addirittura Ferrari e Lamborghini offrono, o stanno per mettere, in gamma un SUV, sarà solo questione di tempo prima che altri costruttori escano dalla loro zona di comfort. Mercedes ha già provato, ed è stato un fiasco, a mettere sul mercato un pick up che in realtà aveva come basa la leggendaria Nissan Navara. Perchè comprare praticamente lo stesso pick up ad un prezzo maggiore, è un mistero che solo a Stoccarda pensavano di sapere.

Non poteva star fuori dai giochi BMW, che però si è limitata a presentare un pick up concept nel 2019. E se anche Audi facesse la stessa mossa e costruisse un pick up?

Dal canto suo Volkswagen offre con scarso successo l’Amarok, un modello che condivide la base con il Ford Ranger, che almeno gode della scia del sempre eterno F-150. Possibile che anche Audi voglia mettersi in mezzo?

Audi, vi prego, non fatelo

Forse ad Ingolstad qualcuno ci sta pensando, tant’è che Markus Duesmann, amministratore delegato di Audi, ha lasciato intendere che l’azienda potrebbe costruire un pick-up. Ecco allora che Theottle su Yotube ha immaginato l’aspetto di un possibile pick-up Audi. Proprio come l’Amarok, il pick-up Audi è basato sul Ford Ranger e presenta elementi di design del più grande SUV Audi, il Q6, disponibile solo in Cina. Mettiamo le mani avanti e diciamo che l’Audi Q6 non è tra i nostri SUV preferiti, ma comunque questo rendering aiuta a farci un’idea di come potrebbe essere il pick up tedesco.

Il motivo per cui è stata scelta la Q6 come fonte di ispirazione è molto semplice: il Q7 non è abbastanza grande per ispirare un pick up, mentre la Q6 ha praticamente la stessa base della Volkswagen Atlas, un modello attualmente in vendita negli Stati Uniti. Rispetto al pick up su cui si basa, la Q6 ha un portellone posteriore e un aspetto più muscoloso. E, naturalmente, un look Audi più appropriato.

Tra americani e giapponesi, i tedeschi perdono

Alla fine il design esterno di questo pick up non è neanche male, ma speriamo davvero che Audi non si metta in testa di seguire Mercedes in un esperimento già fallito in partenza. Non c’è niente da fare: i pick up sono una faccenda tra americani e giapponesi, e chi si mette in mezzo rischia di scottarsi.

A meno di intraprendere strade completamente diverse, come Fiat Strada, compatto ed economico e apprezzato, ma solo in Sud America…

