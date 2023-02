Nuova Kia Sorento, la preview con tanto stile dalla EV9

Aria di novità per Kia Sorento, dalla quale ci si aspetta un intervento estetico che si avvicini molto alle ultime linee di casa Kia. L’ultima generazione del SUV coreano, che vediamo qui sotto, è stata presentata nel 2020 e, se verranno rispettati i ritmi con i quali i modelli vengono aggiornati, dovremmo vedere a breve un restyling.

Ci viene allora in aiuto il rendering di Brenthon Design, che immagina un intervento quasi radicale sul frontale. Se le linee generali rimangono confermate, è proprio all’anteriore che potrebbe arrivare qualche sorpresa. Il rendering prende infatti spunto dalla EV9 Concept, che vediamo qui sotto, per ridefinire il design dei fari.

Nel nostro rendering il tiger nose è presente, ma in maniera ridotta e, come sulla EV9, i fari sono disposti in una linea di led verticali, con due prolungamenti verso l’abitacolo e sotto verso la griglia stessa. Il design permette anche di alleggerire la parte sotto la griglia, che presenta meno angoli e smussature rispetto alla versione attuale.

Per il resto vengono mantenute le linee del resto del SUV, che presenta le stesse curvature anche sul cofano. La gamma attuale di Kia Sorento propone il 1.6 T-GDi Hybrid con cambio automatico e due o quattro ruote motrici e la versione plug-in ibrida 1.6 T-GDi, avendo rinunciato ai motori diesel.

C’è comunque da aspettarsi una ulteriore accelerazione nell’elettrificazione e, perchè no, Kia potrebbe anche proporre una versione completamente elettrica.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.