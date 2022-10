Per celebrare Audi RS Q3, la Casa dei quattro anelli si affida a due tinte dal grande fascino: argento Rugiada opaco e grigio Chronos metallizzato. Quest’ultimo un’esclusiva di Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years. D’impatto estetico non inferiore gli specifici cerchi in lega neri da 21 pollici con design a doppie razze calzanti pneumatici nella misura 225/35. L’impianto frenante con dischi anteriori carboceramici è disponibile a richiesta. Le pinze freno sono caratterizzate di serie dalla finitura in rosso.

Molteplici componenti in nero caratterizzano le due Audi edition 10 years. In primis gli inserti dei proiettori a led, dei gruppi ottici posteriori a led e delle minigonne, le calotte dei retrovisori laterali e le cornici delle superfici vetrate. Nero lucido che domina anche a livello dello spoiler anteriore e dell’estrattore. Il look muscolare delle vetture è ulteriormente sottolineato dalla finitura total black del logo dei quattro anelli.

Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years adottano i nuovi sedili a guscio RS: un’esclusiva delle versioni celebrative. Agli schienali in carbonio opaco, una prima assoluta per i SUV sportivi Audi, si accompagnano gli emblemi RS e i rivestimenti in microfibra Dinamica e pelle. La microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è al 45% realizzata mediante poliestere riciclato e viene estesa anche alla palpebra del quadro strumenti.

Le impunture color rame lungo la sezione centrale delle sedute, i poggiabraccia, i tappetini e la corona del volante, disponibile in configurazione tonda o “tagliata” nella parte inferiore, creano un raffinato contrasto cromatico. Completano l’allestimento degli interni il display touch da 10,1 pollici con la stringa di testo riportante la numerazione identificativa del singolo esemplare, gli inserti ai battitacco illuminati e la proiezione a terra di un diamante rosso 3D all’apertura delle portiere.

Entrambe le vetture si avvalgono del possente 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV, caratterizzato dal 18% di potenza in più rispetto alla precedente generazione. La coppia massima di 480 Nm è disponibile in un ampio range: da 2.250 e 5.850 giri/min.

Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h; a richiesta a 280 km/h.

