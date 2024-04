MotoGP Austin USA 2024: ordine di arrivo e classifica aggiornata

Maverick Viñales ha portato a casa una vittoria memorabile al Gran Premio delle Americhe, segnando un momento storico nel mondo della MotoGP. Con questo trionfo, Viñales diventa l’unico pilota ad aver vinto almeno una gara con tre differenti costruttori: Suzuki, Yamaha e Aprilia. Una dimostrazione notevole di versatilità e talento che sottolinea la sua eccezionale capacità di adattamento e competenza tecnica.

La gara non è iniziata nel migliore dei modi per Viñales, che dopo una manovra rischiosa di Jorge Martin, ha visto la sua posizione precipitare all’undicesimo posto. Tuttavia, non si è dato per vinto ed ha anzi iniziato una rimonta spettacolare, superando avversari uno dopo l’altro. La sua ascesa culmina a sette giri dalla fine, quando prende la testa della gara, superando il giovane fenomeno Pedro Acosta.

Enea Bastianini, con una prestazione più che buona, si è piazzato terzo, consolidando la sua posizione come primo inseguitore nel campionato mondiale, dietro a un Jorge Martin che esce da questo weekend con una performance meno dominante del previsto, così come il campione Pecco Bagnaia. Entrambi hanno trovato difficoltà nella pista di Austin, che con le sue peculiarità ha messo a dura prova molti piloti, e dovranno lavorare intensamente per tenere testa a sfidanti del calibro di Viñales, Acosta e Bastianini.

MotoGP Austin 2024: ordine di arrivo

Pos. Pilota Moto Giri Tempi 1 M. Viñales Aprilia 20 41:09.503 2 P. Acosta KTM 20 +1.728 3 E. Bastianini Ducati 20 +2.703 4 J. Martin Ducati 20 +4.690 5 F. Bagnaia Ducati 20 +7.392 6 F. Di Giannantonio Ducati 20 +9.980 7 A. Espargaró Aprilia 20 +12.208 8 M. Bezzecchi Ducati 20 +13.343 9 B. Binder KTM 20 +14.931 10 R. Fernandez Aprilia 20 +16.656 11 M. Oliveira Aprilia 20 +18.542 12 F. Quartararo Yamaha 20 +22.899 13 J. Miller KTM 20 +24.011 14 A. Fernandez KTM 20 +27.652 15 A. Marquez Ducati 20 +32.855 16 L. Marini Honda 20 +33.529 Rit. A. Rins Yamaha 10 Caduta Rit. M. Marquez Ducati 10 Caduta Rit. J. Mir Honda 8 Caduta Rit. F. Morbidelli Ducati 7 Caduta Rit. T. Nakagami Honda 6 Caduta Rit. J. Zarco Honda 6 –

MotoGP 2024: Classifica Piloti aggiornata

Pos. Pilota Moto Punti 1 J. Martin Ducati 80 2 E. Bastianini Ducati 59 3 M. Vinales Aprilia 56 4 P. Acosta GasGas 54 5 F. Bagnaia Ducati 50 6 B. Binder KTM 49 7 A. Espargarò Aprilia 39 8 M. Marquez Ducati 36 9 F. Di Giannantonio Ducati 25 10 J. Miller KTM 22 11 M. Bezzecchi Ducati 20 12 F. Quartararo Yamaha 19 13 A. Marquez Ducati 14 14 M. Oliveira Aprilia 13 15 R. Fernandez Aprilia 7 16 A. Fernandez GasGas 7 17 J. Mir Honda 7 18 J. Zarco Honda 5 19 A. Rins Yamaha 3 20 T. Nakagami Honda 2 21 L. Marini Honda 0 22 F. Morbidelli Ducati 0

Copyright Image: Sinergon LTD