Aurus Senat, ecco la Rolls-Royce russa da 580 CV e 420.000 €

Aurus Senat è la risposta russa a Rolls-Royce, con motorizzazione ibrida da 598 CV e prezzo a partire da poco meno di 420.000 €

Non solo i cinesi si ispirano alle auto europee, lo fanno anche i Russi. E nel Paese il mercato automobilistico di lusso sembra conoscere un’epoca molto florida con l’abbondare di modelli, a partire dalla Aurus Senat, ammiraglia di lusso che assomiglia molto a una Rolls-Royce. Come tutte le auto del marchio russo, la Senat prende il nome da una delle torri del Cremlino, al pari del SUV Komendant e il minivan Arsenal, in arrivo nel 2024.

Lanciata nel 2022 solamente per le istituzioni russe, visto che il marchio è dello Stato, da quest’anno è resa disponibile a tutti ma con un prezzo raddoppiato rispetto al lancio. In Russia parte da 41,05 milioni di rubli, pari a 419.232 €, ed esiste anche un allestimento più costoso che richiede 440.000 rubli (4.493 €) in più.

Aurus Senat è ibrida e sviluppa 598 CV

Osservandola nel design, l’auto sembra un mix tra una Rolls-Royce ma anche una Chrysler 300 di seconda generazione, la stessa che aveva dato vita al rebrand con Lancia. Notiamo in particolare un muso imponente e squadrato, con grande griglia a listelli verticali e fari rettangolari a LED.

Dietro e nei cerchi le somiglianze sono ancora più palesi. La coda è abbastanza corta, e i gruppi ottici posteriori sono praticamente identici, e riprendono anche la trama LED interna. Il logo, invece, da lontano ricorda quello di Lancia. I colori proposti sono sempre scuri, in particolare in nero o in vinaccia.

Gli interni sono chiari e luminosi, un po’ in stile anni Novanta per il tipo di lavorazione del legno che ritorna su pannelli porta, plancia e tunnel centrale. Il resto dei rivestimenti è in pelle beige ben abbinata al legno chiaro, mentre la modernità è data dal display continuo che occupa tutta la parte superiore della plancia.

Aurus ha inoltre dichiarato che è prevista anche una versione allungata, a limousine, con sedili separati e divisione centrale.

Il motore però sarà sempre lo stesso, un ibrido da ben 598 CV con trazione integrale di serie e cambio automatico a 8 rapporti.

Fonte: Avilon, Motor.ru

Copyright Image: Sinergon LTD