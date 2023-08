Auto elettriche e caldo torrido: alcuni consigli per ottimizzare l’autonomia

Il caldo torrido è tornato a colpire il nostro Paese, e questo porta a un uso intensivo dell’aria condizionata su tutti i veicoli. Per chi ha le auto elettriche questo potrebbe rappresentare un ostacolo, ma grazie alla progettazione oggi i veicoli a batteria non temono l’uso dell’aria condizionata.

Ecco quindi alcuni consigli per ottimizzare la durata della batteria nei giorni di caldo estremo.

Ricarica nei momenti migliori

Sfrutta le temperature più fresche dell’alba e del tramonto, o durante la notte se possibile, per caricare la tua auto elettrica.

Durante queste ore, le alte temperature non ostacoleranno il processo di ricarica, garantendo che la batteria ottenga il massimo dell’energia senza surriscaldarsi.

Il clima intelligente

Prima di intraprendere il tuo viaggio, metti in moto il climatizzatore mentre l’auto è ancora collegata alla rete elettrica. In questo modo, l’energia per il raffreddamento interno verrà prelevata dall’esterno, evitando che la batteria subisca stress termico.

Va detto, comunque, che oggi la maggior parte delle auto elettriche sfruttano la pompa di calore, che quindi ha un consumo energetico quasi nullo che non impatta sui consumi dell’auto.

Limita le accelerazioni

Sappiamo che l’elettrico, con la sua coppia diretta, fa venire voglia di accelerare e mettere alla prova le sue prestazioni. Ma meglio farlo in momenti in cui il caldo non è estremo.

Una guida fluida, infatti, non solo riduce il consumo energetico, ma impedisce anche un riscaldamento eccessivo della batteria. Evita accelerazioni brusche e frenate improvvisi per mantenere la temperatura della batteria sotto controllo.

Inoltre, mantenere una velocità costante non solo migliora l’efficienza del veicolo, ma evita anche picchi di temperatura nella batteria. Questa tattica è particolarmente utile durante i lunghi viaggi estivi.

La questione dei parcheggi

Un consiglio che può sembrare banale è quello di parcheggiare all’ombra. Questo perché il sistema di raffreddamento della batteria ha bisogno di aria più fresca per funzionare nel modo più efficiente. Parcheggiare all’ombra, inoltre, mantiene l’abitacolo fresco ed evita quindi di dover sparare il condizionatore al massimo.

Chi guida elettrico, però, sa che non sempre è possibile. Le colonnine, da quelle negli autogrill a quelle all’Ikea, sono spesso fuori e privi di qualsiasi tipo di copertura. Comunque, là dove possibile, metti l’auto al coperto.

Pianifica le soste

Evita sorprese lungo il percorso pianificando soste di ricarica necessarie. Il sistema di avviso della batteria ti segnalerà quando è il momento di fermarsi.

Pianificare in anticipo ti darà la tranquillità di arrivare a destinazione senza intoppi, e ti permetterà di continuare a usare l’aria condizionata in qualsiasi momento.

Questi sono consigli condivisi da molti esperti della filiera, e realizzati anche insieme a Juice Technology, l’azienda svizzera che offre diversi prodotti per la ricarica delle auto elettriche, come i cavi multipresa Juice Booster 2 e Booster 3 Air.

