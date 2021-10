Tutto quello che c'è da sapere per gustare Auto Moto d'Epoca 2021 a Padova

Auto Moto d’Epoca 2021: i biglietti si comprano online per la manifestazione che si concluderà Domenica 24 ottobre. Tanti gli appuntamenti in programma, ma vediamo subito le informazioni utili per tutti gli appassionati che vogliono recarsi a Padova.

Gli orari

Giorni 22 23 24 Ottobre

Orari di ingresso per i sono visitatori dalle 9.00 alle 19.00.

Biglietti e tariffe, dove acquistarli

Il prezzo del biglietto varia a seconda del giorno e degli eventuali pacchetti per più giornate come riportato nello schema qui sotto:

Venerdì 22 9.00 – 19.00 Prezzo 30,00€

Sabato 23 e Domenica 24 9.00 – 19.00 BIGLIETTO INTERO 25,00€ BIGLIETTO RIDOTTO Ragazzi dai 13 ai 17 anni

Persone con invalidità inferiore all’80% 20,00€ ABBONAMENTO 2 GIORNIValido solo Sabato 23 e Domenica 24 46,00€ ABBONAMENTO 2 GIORNIValido solo Venerdì 22 e Sabato 23 53,00€ ABBONAMENTO 3 GIORNIVenerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 76,00€ BIGLIETTO OMAGGIO Bambini fino a 12 anni

Persone con invalidità dell’80% o superiore con accompagnatore

I biglietti possono essere acquistati online su WTicket a questo link.

Auto Moto d’Epoca 2021: come arrivare

Auto Moto d’Epoca 2021 si terrà presso la Fiera di Padova in Via Niccolò Tommaseo 59 a Padova.

Arrivare in auto, moto o camper

Autostrada Bologna – Padova (A13) uscita a Padova Sud e seguite le indicazioni per la fiera.

Autostrada Venezia – Milano (A4) uscita Padova Ovest e seguite indicazioni per la fiera.

Autostrada Venezia – Milano (A4) uscite a Padova Est e seguite le indicazioni per la fiera.

Arrivare in treno

La fiera è a meno di 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Padova.

Padova è posizionata sull’asse ferroviario Torino-Trieste ed è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in treno. Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti collegamenti con l’asse ferroviario da e verso Roma.

Arrivare in aereo

Gli aeroporti di riferimento sono:

Aeroporto Marco Polo (Tessera)

L’aeroporto di Venezia è il più vicino. Da qui si può raggiungere Padova in Pullman con SITA (FS BuSITAlia)

http://www.fsbusitaliaveneto.it

Aeroporto Valerio Catullo

Per raggiungere Padova si può utilizzare anche l’aeroporto di Villafranca Verona. Da qui si può arrivare a Padova con bus navetta e treno da Verona (bus navetta dall’Aeroporto alla stazione di Verona: prime corse in partenza alle ore 5.35, 6.30, 6.50 e 7.10 quindi ogni 20 minuti fino alle 23.30. Ultima corsa alle 00.48)

Auto Moto d’Epoca 2021: dove parcheggiare



Parcheggio NORD con entrata da via Goldoni e da via Rismondo (900 posti auto tel. +39 049/20111)

Parcheggio PACE, situato in via della Pace, 30 (tel. +39 049/8760822)

Parcheggio MANTEGNA con accesso da via Murialdo (tel. +39 049/8089599)

Parcheggio La Cittadella, via Zamboni, 2 (1.5 km dalla fiera) (tel. +39 049/8070988)

Parcheggio PADOVA PARKING METROPARK, c/o piazza della Stazione 14 – Stazione ferroviaria (tel. 800 650 006)

Parcheggio PIAZZALE BOSCHETTI, situato in via Trieste (tel. +39 049/20111)

Parcheggio TOMMASEO, situato in via Tommaseo 56/A (tel.+39 049/20111)

Parcheggio PARK PADOVA CENTRO Via Trieste 50, 35121 Padova a 100 metri dalla Fiera di Padova (tel.+39 049/660091)

Parcheggio PADOVA STAZIONE (Via Mameli 4, 35131 Padova), a 700 metri dalla Fiera di Padova (tel. +39 049/656946)

Accessi e parcheggi per disabili:

Park Fiera, entrata dal cancello E di Via Goldoni, settore vicinanze cancelli G ed I – 20 posti auto riservati

Parcheggi per camper:

Parcheggio Camper Pontevigodarzere, Via Signorini, laterale di Via Pontevigodarzere (tel. +39 049/5660143)

Visitare Auto Moto d’Epoca in sicurezza

Per accedere alle manifestazioni espositori e visitatori dovranno essere in possesso del Green Pass come previsto dal DL 23 luglio 2021, n. 105. Fiera di Padova ha inoltre organizzato e potenziato:

Presidi agli ingressi per garantire la riduzione delle code e il rispetto del distanziamento

A maggior garanzia della sicurezza dell’ambiente, tutte le figure impegnate nelle attività connesse all’organizzazione dell’evento fieristico sono tenute ad avere una delle certificazioni verdi Covid-19 attestante l’avvenuta vaccinazione, oppure la guarigione dal Covid oppure l’esito negativo del tampone avente validità per 48 ore

Controllo sanitario con rilevazione della temperatura corporea

Mascherina obbligatoria

Ampia disponibilità di gel disinfettanti

Nuovi percorsi studiati per evitare assembramenti

Auto Moto d’Epoca 2021: la mappa

1 Case Automobilistiche, Club, Scuderie, Registri, Editoria specializzata, Organizzatori di eventi

2 Club, Scuderie, Registri

3 ACI Automobile Club Italia

4 Case Automobilistiche, Club, Scuderie, Registri, Editoria specializzata, Organizzatori di eventi

5 e 5B Commercianti e restauratori auto

6 Commercianti e restauratori auto

7 Ricambi auto, Automobilia

8 Ricambi auto e moto, Moto d’epoca, Modellismo

11 Commercianti e restauratori auto

14 Commercianti e Restauratori auto NEW! Classic motor sport

15 Commercianti e restauratori auto

Galleria 78 Automotive Prodotti per il restauro e la cura dell’auto – Editoria specializzata

Area C Classic Square Commercianti auto, Accessori

N Privati con auto e moto in vendita

Aree Esterne Commercianti e restauratori auto, Accessori

Percorso “Arts & Crafts” Pad. 1 – 4 – 5 – 5B – 6 – 11 – 14 – 15

