Auto nuove sotto i 17.000 euro: guida all’acquisto

I modelli di auto nuove disponibili sul mercato per meno di 17.000 euro, una fascia di prezzo che offre soluzioni pratiche e affidabili. Ecco le migliori opzioni per chi cerca un’auto nuova senza compromettere il budget.

Nell’ultimo periodo, il settore automobilistico ha registrato un trend generale di aumento dei prezzi, spinto tra gli altri da fattori quali l’innovazione tecnologica, le normative ambientali più stringenti e l’aumento dei costi di produzione. Questa tendenza ha reso l’acquisto di un’auto nuova impossibile per molti consumatori, che ora si trovano a navigare un mercato in cui i modelli più accessibili sembrano diventare sempre più rari.

In questo contesto, diventa essenziale esplorare quelle opzioni che consentono ancora di accedere ad un veicolo nuovo senza dover compromettere significativamente il budget. Ecco perché abbiamo deciso di concentrarci sui modelli di auto nuove disponibili sul mercato per meno di 17.000 euro, una fascia di prezzo che, nonostante le pressioni inflazionistiche, continua a offrire soluzioni pratiche e affidabili. La scelta del prezzo non è casuale ma riflette un compromesso tra l’accessibilità finanziaria e la possibilità di accedere a veicoli che offrono standard di sicurezza, comfort e prestazioni adeguati alle aspettative odierne.

Vediamo allora quali sono i modelli in listino a meno di 17.000 euro:

Dacia Sandero, a partire da € 11.500, rappresenta l’opzione più economica per chi cerca un veicolo affidabile e funzionale senza rinunciare alla qualità.

Dacia Duster, offerto da € 14.350, si posiziona come una scelta solida per gli amanti dell’avventura, offrendo robustezza e versatilità a un prezzo vantaggioso.

KIA Picanto, con un prezzo base di € 14.550, offre design, efficienza e tecnologia in un formato compatto, ideale per la vita urbana.

Hyundai i10, a partire da €14.750, si distingue per il suo design moderno e per un’ottima dotazione tecnologica, rappresentando una soluzione interessante per chi desidera connettività e comfort.

Dacia Lodgy, disponibile da € 14.450, offre spaziosità e praticità, risultando una scelta ideale per le famiglie in cerca di un veicolo versatile a un prezzo contenuto.

Renault Twingo, con un prezzo iniziale di € 15.350, si rivela una scelta intelligente per chi cerca una city car agile e personalizzabile.

Mitsubishi Space Star , a partire da €15.500, si presenta come un’auto economica, affidabile e dal design accattivante, ideale per chi desidera un buon rapporto qualità-prezzo.

Fiat Panda, proposta da € 15.500, continua a essere un'icona di praticità e semplicità, perfetta per l'utilizzo quotidiano in città.

Lancia Ypsilon, disponibile da € 15.600, combina eleganza e praticità, offrendo un’esperienza di guida confortevole e raffinata.

Mahindra KUV100, con un prezzo di partenza di € 15.645, propone un design unico e solide prestazioni, rappresentando una soluzione originale per chi cerca qualcosa di diverso.

Evo 3 , offerta a € 15.900, si distingue per la sua praticità e funzionalità, risultando una scelta vantaggiosa per chi ha bisogno di un veicolo affidabile a un prezzo accessibile.

Dacia Jogger, disponibile da €16.250, chiude la lista offrendo una combinazione unica di spazio, flessibilità e convenienza, ideale per le esigenze di famiglie numerose o per chi necessita di ampi spazi di carico.

Questi modelli dimostrano come sia ancora possibile, nel contesto attuale, trovare sul mercato auto nuove, affidabili e accessibili. Le case automobilistiche sopra menzionate hanno saputo interpretare le esigenze di un pubblico eterogeneo, offrendo veicoli che uniscono qualità, prestazioni e prezzo contenuto, rendendo il sogno di possedere un’auto nuova una realtà per molti.

