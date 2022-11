Aehra Suv è l’auto elettrica italiana con 800 km di autonomia

Aehra Suv: il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma ha svelato in anteprima mondiale il suo primo modello. Non solo una rivoluzione della mobilità elettrica, ma un nuovo modo di muoversi. Un concentrato di leggerezza e aerodinamica, innovazione e design, tecnologia e sostenibilità, bellezza e funzionalità.

Una vettura, il Suv di Aehra, che supera i modelli tradizionali che contraddistinguono la categoria. Le dimensioni interne sono superiori, l’aspetto esterno è molto più aerodinamico, l’impronta a terra del veicolo è ridotta. Riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori e allungando il passo della vettura, Aehra ha creato qualcosa di veramente unico.

Aehra Suv: caratteristiche

L’auto è realizzata in materiali compositi, selezionati non solo per le loro capacità meccaniche, ma soprattutto per la loro leggerezza e il basso impatto di carbon footprint grazie all’impiego di materiali riciclabili fino a cinque cicli e alla possibilità di utilizzare compositi da riciclo.

Il veicolo, con una monoscocca interamente in fibra di carbonio, ha un passo di tre metri (per garantire grande abitabilità) una lunghezza complessiva di cinque metri e una larghezza di due. Presenta quattro ruote sterzanti e un peso inferiore alle due tonnellate.

Il powertrain ad alta efficienza insieme a batterie di ultima generazione può permettere una percorrenza superiore agli 800 km, una soglia resa possibile anche dalle soluzioni aerodinamiche adottate, e il miglioramento del thermal management delle batterie, che assicurano maggiore autonomia.

L’aerodinamica attiva, inoltre, permetterà una guida sportiva e allo stesso tempo sicura, garantendo una fruizione del veicolo in ogni circostanza, assicurando un’esperienza di viaggio piacevole e allo stesso tempo emozionante.

Altre elementi innovativi sono le raffinate portiere a Elitra e gli specchietti “moto Gp”– così definiti per la loro somiglianza con quelli delle moto – che integrano delle fotocamere in luogo dei tradizionali specchietti retrovisori, e contribuiscono all’aerodinamica della vettura e alla riduzione del rumore.

E ancora, i cerchi, i gruppi ottici, il frontale scolpito, la fiancata pulita, il posteriore, il tetto che confluisce in un alettone. Tutti elementi che sono stati concepiti per creare un nuovo paradigma nell’automotive di alta gamma.

Dopo il suv, sarà la volta della berlina il cui modello verrà svelato a Febbraio 2023. Per entrambi le consegne ai clienti inizieranno nel 2025.

Aehra Suv: scheda tecnica

Con finanziamenti privati, Aehra ha già stabilito una tabella di marcia chiara e concreta per raggiungere gli obiettivi strategici del suo modello di business: penetrazione dei mercati chiave, tra cui il Nord America, l’Europa, la Cina e gli Stati Arabi del Golfo nel 2025.

