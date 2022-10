Aiways U6: in Cina debutta l’elettrica da 30.000 € e 590 km di autonomia

Il 13 ottobre 2022 ha debuttato in Cina la nuova Aiways U6, SUV Coupé del marchio che accompagna la U5 e che arriverà in Italia ed Europa nel corso del 2023.

Due gli allestimenti, Play e Good Voice, con prezzo a partire da 219.900 yuan (circa 30.000 €), autonomia di 505 o 590 km su ciclo cinese CLTC e interni ispirati al mondo del gaming per puntare ai più giovani.

La nuova Aiways U6

Aiways U6 ha una forma più giovanile e sportiva rispetto al SUV U5, pensato per le famiglie. Anche il design è più appagante alla vista, pur mantenendo degli elementi di continuità, come i fari anteriori integrati nelle finte griglie in plasitca, e quelli posteriori connessi al centro, a ferro di cavallo squadrato.

La sportività, oltre che dalla linea a fastback più che coupé, è data anche da paraurti e minigonne ribassati. Le dimensioni sono comunque notevoli, con 4,8 metri di lunghezza, 1,8 di larghezza, 1,6 di altezza e 2,8 di passo, mentre il cx aerodinamico si presenta piuttosto basso, 0,26.

Dentro, tutto ha un aspetto un po’ neon, scuro con elementi luminosi a contrasto, per richiamare il mondo gaming. Al centro il solito display touch da 14,6 pollici e il più piccolo quadro strumenti digitale da 8,2 pollici e il volante piatto a due razze.

Presente un tetto panoramico apribile in vetro, che dona luminosità.

Sicurezza

Aiways U6 è dotata di Aiways AI Cruise di livello 2+, con chip fornito da Mobileye e con 27 funzioni di guida sicura come traffic jam assist, lane change assist e narrow road protection. Sopra il montante A è presente una telecamera che monitora il conducente durante la guida, per trasmettere avvisi quando rileva stanchezza o poca risposta.

Prestazioni

Aiways U6 nasce sulla piattaforma elettrica MAS, e ha una potenza di 217 CV con coppia massima di 315 N/m, per un’accelerazione 0-100 in 6,9 secondi.

La batteria è una CATL con tecnologia Cell-to-Pack ad alta intensità energetica, ed è disponibile con taglio da 63 o 72 kWh per un’autonomia di 505 o 590 km su ciclo WLTP, mentre grazie alla ricarica rapida passa dal 30 all’80% in 30 minuti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!