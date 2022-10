Amazon mette 1 miliardo di euro per cambiare la flotta in veicoli elettrici

Amazon investe oltre 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni per cambiare la propria flotta grazie a migliaia di furgoni elettrici, camion e bici cargo in tutta Europa come parte degli sforzi per ridurre le proprie emissioni di carbonio. Una scelta che permetterebbe al gigante americano di ridurre le emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2040, 10 anni prima dell’obiettivo fissato dall’accordo di Parigi.

Questo investimento porterebbe la propria flotta di furgoni elettrici in Europa da 3.000 a più di 10.000 veicoli elettrici entro il 2025. Amazon mira anche a raddoppiare il numero di città in cui ha sono presenti gli hub di micromobilità che consentono la consegna dei pacchi tramite bici cargo o anche a piedi.

Non solo, perchè si parla anche di 1.500 veri e propri camion elettrici per il trasporto di merci pesanti, quindi utilizzati per gli spostamenti da hub a hub. L’azienda spera quindi che questo investimento possa contribuire a stimolare l’innovazione nel settore dei trasporti e incoraggerà più infrastrutture di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici (EV). E a questo proposito, uno degli ambiti di intervento prevede investimenti anche per migliaia di stazioni di ricarica in tutta Europa.

Ricordiamo allora che Amazon è già stata protagonista di ordini “monstre”, come quello effettuato per 100.000 veicoli da Rivian Automotive fino al 2025.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.