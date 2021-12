Le 10 auto elettriche più veloci del mondo

Le auto elettriche più veloci al mondo hanno potenze fino a 2000 CV e accelerazioni impressionanti nel più totale silenzio

Complici i piani dell’Unione Europea, che punta a bandire i motori termici entro il 2035, i veicoli a batteria non mancano. E non si parla solo di tranquillite city car o SUV a percorrenza abbastanza lunga: sono ormai tante anche le supercar a basse emissioni, che sfruttano le peculiarità del motore elettrico, in grado di garantire coppia istantanea e un’accelerazione inarrivabile con qualsiasi altra motorizzazione. Vediamo quali sono le 10 auto elettriche più veloci al mondo, che sono già sul mercato o stanno per arrivarci.

Sono vetture altamente prestazionali, introdotte sul mercato sia da “new entry” come Tesla e l’italiana Estrema, sia anche da marchi conosciuti e blasonati come Lotus, Audi e Pininfarina.

Le auto elettriche più veloci del mondo

Sono vetture che nel loro silenzio fanno rabbrividire: se già su vetture tradizionali l’elettrico è in grado di incollarti allo schienale, – e mi ricordo bene la sensazione su Kia eSoul, prima elettrica che ho guidato – le auto elettriche più veloci del mondo riescono a garantire diverse emozioni.

Ecco quali sono.

10. Audi RS e-tron GT

La Gran Turismo elettrica di Inglostadt occupa il decimo posto di questa classifica, con una potenza di 646 CV che portano a un’accelerazione 0-100 in 3,3 secondi e a una potenza massima limitata di 250 km/h.

9. Tesla Model 3 Performance

La più economica della classifica, e della stessa gamma Tesla, è dotata di una versione Performance con prestazioni da vera sportiva. Ha una potenza di 490 CV, una velocità massima di 261 km/h ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

8. Porsche Taycan Turbo S

La cugina della RS e-tron GT condivide con lei la piattaforma, ma è un’auto tutta diversa in grado di reinterpretare lo spirito Porsche. La potenza è infatti di 761 CV, la velocità massima di 260 km/h e l’accelerazione 0-100 avviene in 2,8 secondi.

7. Tesla Model X Plaid

Ancora una Tesla, che con la Model X Plaid si dimostra in grado di fare grandi cose. Il motore del SUV più potente arriva infatti a 1.020 CV di potenza, la velocità massima di 262 km/h e l’accelerazione 0-100 avviene in 2,6 secondi.

6. Lucid Air Dream Edition Performance

Diretta rivale di Tesla, la Lucid Air è la prima elegante berlina di questo nuovo marchio statunitense. Nella versione Performance ha infatti una potenza di ben 1.126 CV, con velocità massima di 270 km/h e accelerazione 0-100 in 2,5 secondi.

5. Lotus Evija

Primo modello elettrico di questo marchio rinato grazie a Geely, e che sarà completamente elettrico. Un capolavoro di design con un motore da 2000 CV di potenza, velocità massima di 320 km/h e accelerazione 0-100 in 3 secondi.

4. Tesla Model S Plaid

La Tesla Model S Plaid riesce a fare anche meglio. Ha lo stesso motore da 1.020 CV della Model X Plaid, ma l’accelerazione 0-100 la copre in 2,1 secondi, mentre la velocità massima è di 322 km/h.

3. Pininfarina Battista Anniversario

L’italiana dal bel design occupa il terzo posto della classifica. Ha una potenza di 1.900 CV che portano a un’accelerazione 0-100 in circa 1,9 secondi e a una velocità massima di 350 km/h

2. Nuova Tesla Roadster

Rimandata in più occasioni, la nuova Tesla Roadster taglia i ponti con il passato per diventare una hypercar di tutto rispetto. Non ci sono ancora dati sulla potenza del motore, ma la velocità massima supera i 400 km/h e l’accelerazione 0-100 avviene in 2,1 secondi.

1. Rimac Nevera

La Nevera ha tolto lo scettro alla Roadster nelle auto elettriche più veloci del mondo. Con una potenza di 1914 CV e una velocità massima di 412 km/h, sfrutta la coppia di 2360 N/m per passare da 0 a 100 km/h in 1,85 secondi.

—–

