Baidu Apollo RT6: il taxi col volante estraibile

Baidu Apollo RT6 amplia i progressi relativi alla guida autonoma, presentandosi come un prodotto ricco di novità e molto vicino a un veicolo autonomo che soddisfi tutti i requisti per circolare liberamente nelle città, a partire dal suo particolare volante estraibile.

Nelle intenzioni di Baidu, il colosso cinese della guida autonoma, sarà operativo in tutta la Cina a partire dal 2023.

Baidu Apollo RT6: un nuovo step della tecnologia

Il Baidu Apollo RT6 ha già ricevuto l’approvazione dell’amministrazione urbana di Pechino per iniziare, a novembre 2022, delle corse in un distretto suburbano, ma sempre con un conducente di sicurezza.

Ad ogni modo, le novità non sono poche, perché se l’RT6 è la sesta generazione di un veicolo autonomo Baidu, è anche il primo realizzato ad hoc per l’azienda, e non è un modello di serie adattato, come succede al momento per la maggior parte dei veicoli autonomi.

Ecco perché Baidu ha deciso di eliminare alcune componenti che non servono se non sei tu a guidare l’auto, per esempio il volante che è diventato un optional. Può essere infatti completamente tolto, avere più spazio per le gambe, e, secondo Baidu “Avere posti a sedere extra, distributori automatici, desktop o console di gioco“.

Inoltre, questo design permette di non dotare più l’auto di sensori e telecamere che escono da ogni dove, perché Baidu ha permesso di integrare tutti i 38 sensori necessari alle proiezioni di lungo raggio, per ADAS e altri accorgimenti, direttamente sul tettuccio apribile della vettura, per avere un’auto più elegante.

Ad ogni modo, questi è un taxi ed è quindi pensato per adattarsi bene al traffico, e non per essere bello, considerando che non è destinato alla vendita ai privati.

