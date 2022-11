Bonus ISEE per comprare auto elettriche: come funziona, i modelli e i prezzi

Da mercoledì 2 novembre è attivo un nuovo bonus sulle auto elettriche e ibride plug-in, usufruibile da chi ha un ISEE fino a 30.000 euro. L’obiettivo: consentire anche a chi ha il reddito basso di comprare un’auto elettrica o ibrida plug-in, modelli che, come sappiamo, sono mediamente più costosi rispetto a quelli termici.

Ecco come funziona l’incentivo e quali sono le auto elettriche che ne hanno diritto. Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che sul sito del Mise è possibile monitorare la situazione dei bonus auto.

Come funziona il bonus ISEE

Il nuovo bonus sulle auto elettriche e ibride plug-in consente a chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro di maggiorare del 50% l’incentivo che viene concesso a tutti. Ecco gli sconti, che variano anche a seconda della rottamazione:

Auto elettriche: con ISEE entro i 30.000 euro 7.500 euro di bonus con rottamazione, 4.500 euro senza rottamazione (per gli altri 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione);

con ISEE entro i 30.000 euro con rottamazione, senza rottamazione (per gli altri 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione); Auto ibride plug-in: con ISEE entro i 30.000 euro 6.000 euro di bonus con rottamazione, 3.000 euro senza rottamazione (per gli altri 4.000 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione).

Le auto elettriche che hanno diritto al bonus ISEE

Ecco un elenco delle auto elettriche che con il bonus ISEE sono ancora più scontate e il loro prezzo di acquisto con il bonus massimo. Ricordiamo che gli incentivi per le auto elettriche 2022 riguardano modelli con listino inferiore ai 35.000 euro, IVA esclusa:

Dacia Spring: 13.500 euro – listino a partire da 21.000 euro

– listino a partire da 21.000 euro Renault Twingo Electric: 15.450 euro – listino a partire da 22.950 euro

– listino a partire da 22.950 euro Smart EQ fortwo: 17.700 euro – listino a partire da 25.200 euro

– listino a partire da 25.200 euro Fiat 500e: 19.800 euro – listino a partire da 27.300 euro

– listino a partire da 27.300 euro Nissan Leaf: 24.700 euro – listino a partire da 32.200 euro

– listino a partire da 32.200 euro Volkswagen ID.3: 26.750 euro – listino a partire da 34.250 euro

– listino a partire da 34.250 euro Opel Corsa-e: 28.500 euro – listino a partire da 36.000 euro

– listino a partire da 36.000 euro Peugeot e-208: 28.530 euro – listino a partire da 36.030 euro

– listino a partire da 36.030 euro Mazda MX-30: 29.150 euro – listino a partire da 36.650 euro

listino a partire da 36.650 euro Hyundai Kona Electric: 29.250 euro – listino a partire da 36.750 euro

– listino a partire da 36.750 euro MINI Cooper SE: 30.150 euro – listino a partire da 37.650 euro

– listino a partire da 37.650 euro Citroen e-C4 : 30.300 euro – listino a partire da 37.800 euro

: listino a partire da 37.800 euro Kia e-Niro: 35.200 euro -listino a partire da 42.700 euro

—–

