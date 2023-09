Xiaomi Modena: ecco le prime immagini ufficiali sfuggite in rete

Sono trapelate in rete le immagini della Xiaomi Modena, oppure MS 11, il cui nome è al momento una denominazione “interna” all’azienda, ma che potrebbe diventare definitivo a breve. Avevamo già anticipato alcune immagini nel mese di Febbraio, ma ora siamo arrivati davvero al definitivo.

Il modello di base della futura Xiaomi Modena sarà equipaggiato con un singolo motore elettrico, mentre la versione potenziata si avvarrà di due unità per garantire prestazioni superiori. Le stime preliminari indicano che l’autonomia prevista di questa auto cinese sarà di circa 800 km per il modello di base e 700 km per la versione potenziata. Xiaomi si sta dedicando in modo approfondito all’ottimizzazione del sistema motore e della batteria al fine di incrementare l’autonomia complessiva del veicolo.

Per quanto riguarda il sistema di ricarica, basandoci sui brevetti esistenti di Xiaomi, è prevista l’implementazione di un sistema di ricarica rapida. Tuttavia, al momento le specifiche in merito risultano ancora poco chiare. In passato, Xiaomi ha depositato brevetti relativi a sistemi capaci di ricaricare una batteria fino all’80% della sua capacità in soli 20 minuti. Tuttavia, fino a oggi, l’azienda ha mantenuto riservata gran parte della sua tecnologia automobilistica, mantenendo segreti i dettagli chiave relativi a questo ambito.

Le immagini provenienti dalla Cina rivelano un design della Xiaomi Modena che si presenta interessante, caratterizzato da una cura estetica evidente e un’apprezzabile originalità. Sebbene possano essere ravvisate alcune somiglianze con forme già presenti sul mercato, non sembra che Xiaomi abbia cercato di imitare il design di altri modelli automobilistici. Si potrebbe notare un’ispirazione nel muso che richiama lo stile di Tesla, ma il disegno delle luci anteriori presenta un tocco più personale, il quale potrebbe essere ulteriormente apprezzato quando saranno accese.

La vettura non rinuncia a un accenno di sportività, con prese d’aria frontali di dimensioni notevoli, anche se il loro effettivo utilizzo su un veicolo elettrico può destare qualche perplessità. Inoltre, un sistema frenante di rilevanza evidente e l’utilizzo di cerchi in lega contribuiscono a enfatizzare questa caratteristica. Un elemento di rilievo è rappresentato dal cuneo posizionato sul tetto, che fungerà da alloggiamento per il Lidar, il sensore essenziale per la guida assistita di livello 3. La presenza di questa tecnologia sottolinea l’impegno di Xiaomi nell’offrire un’esperienza di guida avanzata e sicura.

