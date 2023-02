Le immagini della prima Xiaomi MS11 Modena elettrica

Non c’è ancora nulla di ufficiale sul nome di quella che dovrebbe essere la Xiaomi MS 11 Modena, indicata a seconda delle fonti con la sigla del progetto o con il nome della città emiliana. La prima auto elettrica del gigante tecnologico è stata avvistata più volte durante le fasi di test ma, nonostante questo, sono ancora poche le informazioni sul prodotto finale.

Le immagini che arrivano dalla Cina ci mostrano comunque un design interessante, che appare curato e gradevole, ma anche piuttosto originale. Si intravedono forse forme già viste ma non ci sembra che in Xiaomi abbiano “voluto clonare” design di altri modelli. Forse il musetto è in stile Tesla, ma il disegno delle luci anteriori è più personale. Sarebbe da verificare con i fari accesi.

Non manca un pizzico di sportività, con le generose prese d’aria frontali di dubbia utilità su un’auto elettrica, un impianto frenante “importante” ed i cerchi in lega. Il cuneo sul tetto è invece l’alloggiamento del Lidar per la guida assistita di livello 3.

Sappiamo che la berlina quattro porte due volumi sarà commercializzata in Cina dal prossimo anno con prezzi tra i 30.000 ed i 40.000 euro e che verrà prodotta direttamente da Xiaomi, con le batterie invece fornite da CATL e da BYD. Xiaomi sarà in grado di produrre 150.000 auto elettriche all’anno dal 2024, con l’obiettivo di raddoppiare i volumi in futuro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.