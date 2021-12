Ineos Grenadier sbarca in Italia, e per farsi conoscere sarà visibile da tutti alla Cascina Cuccagna di Milano il 18 e il 19 dicembre 2021

Ineos Grenadier è il fuoristrada ambizioso che si presenta “duro e puro”, e che sta per sbarcare in Italia. Noi lo conosceremo molto presto, ma in occasione del suo arrivo nel Bel Paese, al quale è molto legato, sarà possibile ammirarlo il 18 e il 19 dicembre 2021 presso la Cascina Cuccagna, in Via Privata Cuccagna 2/4 a Milano (M3 Lodi Tibb).

Questo mezzo spartano, quasi un unicum in un mercato sempre più orientato ai SUV di lusso elettrici, si presenta come il fuoristrada che ci mancava, semplice nell’aspetto ma molto complesso e sofisticato nel funzionamento.

Ineos Grenadier è nato… in un pub!

Ineos Grenadier ha una storia molto interessante, e nasce in seguito a un’idea avuta in un pub. L’intera società Ineos Automotive Limited nasce nel 2017 per volontà di Jim Ratcliffe, presidente di Ineos (società leader nel settore petrolchimico) ma forte appassionato di automobili e avventure. Ratcliffe ha notato che il mercato non offre più un fuoristrada minimalista e robusto pensato per garantire alti livelli di comfort e affidabilità, e per crea raduna una squadra di professionisti del settore per realizzare un vero 4×4, secondo una nuova prospettiva.

Ne nasce Ineos Grenadier, che unisce un design solido e pragmatico tipicamente inglese, rigore ingegneristico tedesco, e la qualità ed eccellenza di molti componenti italiani. Non a caso, gli assali sono prodotti da Carraro Group, i freni sono Brembo, i tiranti sterzo sono Frap e il comparto legato al fuoristrada, come le marce ridotte e il blocco/sblocco dei differenziali sono di Cofle.

Il nome Grenadier è però omaggio all’omonimo pub londinese, dove è nata l’idea di progettare un fuoristrada puro e duro pensato per gli esploratori, gli agricoltori e gli appassionati di tutto il mondo, ma anche per gli operatori di pronto soccorsi nei contesti più difficili.

In Italia nel 2022

Ineos Greandier sarà commercializzato nel Bel Paese a partire dall’estate 2022, ma è già in tour in Italia. A ottobre era esposto alla Fiera Internazionale Fuoristrada di Viareggio, mentre ora, per concludere il 2021, entra nel cuore di Milano.

Seguendo il motto “The Grenadier is coming to Town“, nei giorni sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 sarà possibile conoscere Ineos Grenadier esposto presso la Cascina Cuccagna, location perfettamente in linea con il veicolo. È infatti un avamposto agricolo nel centro meneghino (zona Porta Romana), capace di far rivivere la relazione tra città e campagna. Allo stesso modo, il Grenadier è pensato per essere un “cittadino del mondo”, capace di affrontare ogni condizione.

