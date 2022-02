BYD Yuan Plus è il SUV elettrico dove fai karaoke mentre viaggi

BYD Yuan Plus si salva dall'essere il solito SUV elettrico cinese grazie agli interni che rimandano a strumenti musicali e al karaoke

In Cina il mercato delle auto elettriche cresce a un ritmo molto rapido, e a differenza che negli altri Paesi del mondo sono molti i costruttori che si sono lanciati nel segmento e che fanno concorrenza a Tesla. Tra gli avversari più temibili in loco per il marchio di Elon Musk c’è “Build Your Dreams” (che noi abbiamo conosciuto per berline dal nome aggressivo), il quale ha di recente lanciato BYD Yuan Plus, SUV elettrico che a bordo dispone di una chitarra e un impianto di karaoke.

Se, insomma, Lynk & Co 01 ci sembrava l’auto social per eccellenza con la sua webcam integrata e il suo software di karaoke, ancora non le avevamo viste tutte.

BYD Yuan Plus: senza “musica” non sarebbe nulla di che

Ammettiamo tranquillamente che senza il suo comparto musicale BYD Yuan Plus sarebbe l’ennesimo SUV cinese, generico con un design piacevole ma privo di personalità. Linee un po’ squadrate, classiche, con tutti gli elementi di stile che vanno di moda ora: dai fari orizzontali e sottili, connessi al centro nella parte posteriore, che a dire il vero è un po’ bruttina e sgraziata.

Insomma, all’esterno non è niente di che, ma è nell’abitacolo che il SUV cinese sprigiona il suo carattere. BYD Yuan Plus segue la filosofia stilistica del marchio nota come “Dragon Face 3.0“, e in generale si ispira al “fitness nella musica”.

Ovviamente lato visivo non c’è nulla che rimandi né ai draghi né al fitness, ma in effetti gli interni sono molto particolari.

Le prese d’aria sotto il display centrale assomigliano a dei manubri di quelli che si usano in palestra; i pannelli porta, nella parte inferiore, sembrano delle chitarre, o meglio dei bassi, e producono anche dei suoni quando vengono tirate delicatamente.

Il valore aggiunto del Karaoke

La caratteristica più interessante è la funzione karaoke integrata. Come detto Lynk & Co è arrivata prima, ma rispetto al marchio di Geely BYD Yuan Plus include un microfono sotto il bracciolo sulla console centrale anteriore, che permette di cantare le proprie canzoni del cuore sfruttando l’impianto audio.

Tolto questo, comunque, l’auto non ha nient’altro che spicchi. L’accelerazione 0-100 avviene in 7,3 secondi, e la potenza è data da un motore elettrico da 201 CV. L’autonomia, in base al pacco batterie, arriva a 430 o 510 km.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!