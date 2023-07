La pazza idea dell’auto volante di Hyundai con un drone staccabile

Hyundai ha presentato una richiesta di brevetto per un’automobile volante, costituita da due parti, la classica automobile ed un velivolo, come potrebbe essere un drone. Questa ambiziosa proposta è stata depositata presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti dalla casa automobilistica sudcoreana che mira a combinare due idee audaci in un progetto unico.

Come riporta Carbuzz, che ha anche creato l’immagine in apertura, l’innovativo sistema che coinvolge due veicoli, consiste essenzialmente in un’auto Hyundai, con una sorta di “auto volante montata” sulla parte superiore.

Secondo Hyundai, sia i veicoli aerei che quelli terrestri hanno le loro limitazioni, ma questo insolito progetto sembra risolverli tutti. Mentre i droni possono viaggiare agevolmente nell’aria, sappiamo che hanno limiti o addirittura incapacità di spostarsi a terra, le automobili, invece, sono ovviamente vincolate alle superfici terrestri.

La soluzione, secondo Hyundai, risiede nella collaborazione tra i due tipi di trasporto. Questo ci porta alla particolare invenzione che stiamo esaminando: un veicolo terrestre, magari il famoso prototipo di “auto che cammina”, capace di agganciarsi a un drone di dimensioni notevoli. Il drone deve essere dimensioni “importanti” poiché necessita di energia sufficiente per trasportare il veicolo terrestre attraverso l’aria. Dopo l’atterraggio, questa singolare combinazione consente al veicolo terrestre di portare il drone in luoghi inaccessibili per quest’ultimo.

La proposta presenta ovvi vantaggi, con Hyundai che menziona espressamente l’utilizzo di carburanti alternativi, come l’idrogeno, o combustibili derivati da fonti diverse dal petrolio. Entrambi i veicoli, sia terrestri che aerei, possono essere alimentati da una vasta gamma di opzioni di propulsione attualmente disponibili.

La ricarica dell’auto elettrica tramite drone

Teoricamente, Hyundai potrebbe costruire una stazione di ricarica mobile utilizzando la parte volante dell’auto. Il drone potrebbe essere alimentato tramite un sistema ibrido e potrebbe avvicinarsi e caricare un veicolo completamente elettrico. Hyundai suggerisce che ciò potrebbe essere realizzato sia tramite una connessione cablata sia wireless. Questa soluzione sarebbe particolarmente vantaggiosa per i possessori di auto elettriche che risiedono in appartamenti e non hanno accesso a un caricatore domestico. Basta lasciare l’auto in strada e un drone si occuperà di ricaricarla per voi.

Questo sistema sarebbe altresì ideale per il trasporto di merci. In questo contesto, il veicolo terrestre potrebbe essere dotato di una capsula staccabile in cui gli oggetti potrebbero essere sistemati. Successivamente, il veicolo terrestre si dirigerebbe verso un luogo adeguato per incontrare il veicolo aereo, che trasporterebbe la capsula staccabile molto più rapidamente su lunghe distanze.

Durante situazioni di scarsa visibilità, come strade non asfaltate o disastri naturali, la parte volante dell’auto potrebbe esaminare l’area circostante e fornire al veicolo informazioni che la sua visuale limitata non potrebbe individuare.

Hyundai sostiene che le potenziali applicazioni di questa collaborazione tra veicoli terrestri e aerei sono talmente numerose da non poterle elencare tutte. Tuttavia, la principale conclusione di questo brevetto riguarda il potenziale che si può ottenere quando due veicoli molto diversi lavorano insieme. Non solo, il veicolo aereo potrebbe essere configurato in modi diversi. Il drone dell’immagine di apertura è infatti mostrato solo a scopo illustrativo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.