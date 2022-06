Geely Radar è il pick up rosa elettrico cinese “cugino” della Lotus Eletre

Geely Radar è un pick up elettrico del colosso cinese che possiede anche Volvo Cars, Polestar, Lynk & Co / Zeekr, Lotus, metà di Smart ed è primo azionista di Volvo Trucks. Questo camion elettrico, al momento previsto per il solo mercato cinese, debutterà a luglio ed è in realtà il primo modello di un nuovo marchio dedicato a questi veicoli.

Una vettura che si presenta in rosa, con un’immagine stilizzata che ne nasconde alcuni dettagli, e il cui nome, Radar appunto, è in realtà un acronimo che nasconde un significato ben specifico.

Geely Radar pronto a sfidare Tesla Cybertruck in Cina

Le prime indiscrezioni su un marchio di pick up di lusso di Geely risalgono al novembre del 2021, periodo in cui il colosso ha richiesto un brevetto per un veicolo di questo tipo pur non avendo una marca, ma è solo nella primavera del 2022 sono emerse le prime immagini online, e poco dopo anche il nome. Radar è ora gestita da due filiali: Geely Pickup Truck Auto Parts e Geely Pickup Truck Auto Sales, aziende indipendenti della divisione Automobilistica del gruppo.

Geely Radar avrà l’obiettivo di fare concorrenza agli americani Tesla Cybertruck e Ford F-150 Lightning nel mercato cinese, e si pone come marchio dedicato a chi ha uno stile di vita avventuroso e all’aria aperta. Il nome è un acronimo che significa:

⋅ Rational

⋅ Alone

⋅ Discovery

⋅ Accompany

⋅ Romantic

Un solo veicolo, razionale e romantico, per esplorare e andare all’avventura in compagnia. Il suo slogan, altrettanto bizzarro, è “Prendi in prestito due metri quadri dalla natura“. Nel senso che il pick up elettrico è perfetto per andare all’avventura fuori dall’asfalto, senza danneggiare la natura visto la propulsione elettrica.

Sulla stessa piattaforma di Lotus e Polestar

Geely Radar con ogni probabilità sarà costruito sulla piattaforma SEA di Geely (Sustainable Experience Architecture), su cui sono sviluppate le supercar elettriche Lotus Eletre e Zeekr 001 e sulla quale sorgerà anche la futura Polestar 4. Probabilmente anche il motore e la batteria saranno in comune con questi modelli.

Lato dimensioni, il pick up di Geely sembra molto più piccolo dei concorrenti americani, con dimensioni paragonabili al Toyota Hilux o all’europeo Ford Ranger. Ad ogni modo, si prospetta molto interessante e sarà a luglio che conosceremo tutti i dettagli.

