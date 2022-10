IM L7 Snake Performance, la cinese che in pista batte Porsche Taycan

Versione più performante della IM L7, la supercar elettrica cinese IM L7 Snake Performance si è fatta vedere in pista, ritratta in foto piuttosto suggestive.

L’auto, presentata il 18 ottobre 2022, è prevista in Cina entro la fine dell’anno.

IM L7 Snake Performance ha 580 CV

IM Motors, in cinese Zhiji Motors, è una joint venture tra SAIC Motors, Alibaba e Zhangjiang Hi-Tech, e il suo nome internazionale significa “Intelligenza in Movimento“. Si propone come produttore di auto elettriche sportive, e la L7 è una delle più belle tra le vetture cinesi.

Anche la Snake Performance, con il suo grigio opaco, si fa notare: mantiene le luci diurne che riproducono la lettera greca Epsilon (∑), particolarmente scenografiche specialmente con le luci basse, come nelle fot0. Le dimensioni raggiungono i 5 metri di lunghezza e i 3,1 di passo, che la rendono anche una delle berline elettriche più spaziose al mondo, mentre il cx aerodinamico di solo 0,21 promette un’efficienza eccellente.

Due i motori elettrici: uno da 235 CV sull’asse anteriore, e uno da 335 CV su quello posteriore, che combinati arrivano a 580 CV e generano 725 N/m di coppia massima per un’accelerazione 0-100 in 3,8 secondi. La batteria è disponibile unicamente con taglio di 93 kWh per 615 km di autonomia su ciclo NEDC.

IM L7 Snake Performance ha però raggiunto un record per la derapata più lunga di un’auto elettrica su una superficie bagnata, con un drift di ben 43,64 km. La cinese, così, ha battuto il precedente record appartenente alla Porsche Taycan.

