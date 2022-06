MG Mulan: svelata in Cina la nuova berlina elettrica

SAIC Motors ha svelato in Cina, al MIIT, la nuova MG Mulan, berlina comletamente elettrica che si aggiungerà anche alla gamma europea del marchio. Secondo quanto annunciato dal colosso orientale, la Mulan è una berlina “molto sportiva”, con baricentro basso garantito dalla batteria che garantisce stabilità, e prestazioni che vedono accelerazione 0-100 in 3,8 secondi.

Nessun compromesso sull’autonomia, dichiarata di 600 km; né sulla sicurezza, visto che il modello ha già superato i test EuroNCAP ottenendo 5 stelle grazie alla piattaforma Nebula su cui è costruita. Anche il prezzo promette di essere competitivo: secondo MG, non supererà i 200.000 Yuan, pari a 28.495 €.

Le caratteristiche della MG Mulan

Nota in precedenza come MG EH32 o CyberE, la MG Mulan è la prima “auto globale” del marchio, perché MG e SAIC la venderanno, probabilmente con marchi diversi, in tutti i mercati in cui operano. La vettura sarà presentata in Europa entro l’anno, ma la sua produzione è già iniziata nello stabilimento di Ningde.

Come detto, la MG Mulan nasce su piattaforma Nebula di SAIC Motors, e con 4,2 metri di lunghezza, 1,8 larghezza, 1,5 di altezza e un passo di 2,7 vuole sarà una concorrente in Europa di auto come la Volkswagen ID.3, che è più lunga, ma anche la nuova Renault Mégane E-Tech Electric, con autonomia inferiore, con cui condivide la lunghezza e l’ottimizzazione del peso, contenuto a “soli”, 1665 kg.

Merito della batteria ternaria frutto della collaborazione con Ningde E-CON Power System, società del gruppo Shanghai E-CON Power System di cui SAIC detiene il 30% delle azioni. L’accumulatore è infatti molto sottile, 110 mm nella sua capacità più piccola, e 137 e 140 mm in quelle più grandi: la compattezza si deve alla tecnologia LSB, che vede celle poste orizzontalmente e “sdraiate” nel corpo batteria. L’autonomia partirà da 400 km, mentre gli altri due tagli la fanno salire rispettivamente a 500 e 600 km su ciclo WLTP.

Almeno inizialmente, MG Mulan sarà venduta con un solo motore elettrico prodotto da UAES, joint venture tra Bosch e Zoomilion, posizionato sull’asse posteriore e con potenza di 204 CV. Un inizio tranquillo, ma probabilmente in seguito la MG Mulan avrà anche motori più potenti e trazione integrale. Le sospensioni posteriori sono a 5 bracci, ma la Mulan spicca anche per il suo raggio di sterzata promesso di 5,3 metri, quindi particolarmente ideale per muoversi in città.

