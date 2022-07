NIO ha già effettuato 10 milioni di battery swapping: addio colonnine

Ricaricare l’auto elettrica scambiando le batterie in pochi secondi con altre già cariche è sicuramente più comodo e veloce rispetto ad attaccarle alle colonnine. Un concetto semplice che però non sfiora le menti eccelse della UE che preferiscono investimenti miliardari in fast charger, danneggiando tra l’altro estetica delle nostre città storiche.

Ebbene, come abbiamo già avuto occasione di scrivere, i cinesi sono avanti anni luce anche nel settore del cosiddetto battery swapping. In estrema sintesi si va alla “stazione di servizio”, ed un sistema automatico cambia la batteria scarica con una già carica, in circa 60 secondi. Ebbene, arriva ora la notizia che i clienti NIO hanno raggiunto i 10.000.000 di utilizzi cumulativi del servizio di sostituzione delle batterie.

NIO ha aperto la sua prima stazione di battey swapping nel 2018 e al 5 luglio 2022, aveva già installato 999 stazioni di sostituzione delle batterie in 896 stazioni di ricarica in Cina, secondo i dati monitorati pubblicati da CnEVPost.

Una diffusione impressionante, basti pensare che NIO ha impiegato 29 mesi per vedere il suo servizio di sostituzione delle batterie raggiungere il primo milione, 20 mesi per passare dal milionesimo al 9 milionesimo e solo 1 mese per passare dal 9 milionesimo al 10 milionesimo.

Secondo NIO, l’utente che utilizza maggiormente il servizio ha sostituito le batterie 1.364 volte e l’utente che visita maggiormente le stazioni di sostituzione delle batterie ha visitato 169 strutture diverse.

I numeri delle stazioni di scambio batteria

Le stazioni di sostituzione delle batterie di NIO forniscono attualmente una media di oltre 30.000 servizi al giorno, il che significa che in media ogni 2,8 secondi un veicolo esce da una delle stazioni di sostituzione delle batterie di NIO con una batteria completamente carica. Considerando che NIO dispone attualmente di 998 stazioni di sostituzione delle batterie, ciò significa che in media ciascuna di queste strutture fornisce più di 30 servizi al giorno.

C’è da dire che per NIO tutto questo dispiegamento di forze è solo una fase di test. Al momento il sistema non è ancora profittevole e si calcola 100 servizi giornalieri rappresentino probabilmente il punto di pareggio. 160 servizi giornalieri dovrebbero invece garantire un buon margine alle stazioni di scambio batteria. E’ chiaro che sono numeri che riguardano la sola NIO, ma se l’Europa avesse per tempo individuato uno standard per tutti i costruttori, ora saremmo all’avanguardia in questo campo.

Tornando alle stazioni, ognuna può oggi immagazzinare fino a 13 batterie con una capacità massima di servizio giornaliera di 312 volte. L’ultima generaizone supporta il parcheggio automatico del veicolo, consentendo agli utenti di cambiare automaticamente le batterie senza scendere dal veicolo.

