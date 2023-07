Tutte le auto elettriche economiche sotto ai 40.000 euro nel 2023

Ecco il listino delle auto elettriche economiche 2023 in ordine di prezzo, ovvero le vetture a batteria che già senza incentivo hanno un prezzo più accessibile e sono quindi le preferite dagli italiani.

Di seguito, tutti i dettagli di ogni modello con il prezzo di listino aggiornato a luglio 2023.

Dacia Spring: 21.450 €

È lei la più economica sul mercato, con un listino di 21.450 €. Una vettura tipicamente Dacia, ma abbastanza ricercata nel design, sufficientemente tecnologica e senza fronzoli.

Nessuna pretesa, ma la garanzia di muoversi in città in modo scattante e leggero, nonostante gli appena 44 CV di potenza del motore, e che però dimostrano, con 125 N/m di coppia diretta, che bastano a sfruttare tutte le potenzialità dell’elettrico. Nel 2023, arriva anche la versione Extreme con incremento di potenza a 65 CV.

Renault Twingo E-Tech: 24.050 €

Al secondo posto delle auto elettriche economiche 2023 c’è la piccola Renault Twingo.

La Twingo E-Tech, infatti, entra ancora più in sintonia con la città, grazie alla motorizzazione elettrica che si unisce a un raggio di sterzata eccezionale, perfetto per districarsi negli stretti vicoli delle città italiane. Cittadina in tutto e per tutto, anche nell’autonomia, perché la piccola della casa francese ha una autonomia di 180 km.

Smart EQ fortwo: da 25.210 €

Al terzo posto nell’elenco delle auto elettriche economiche ci sono le Smart: misure compatte, incarnano nel vero senso della parola lo spirito di auto cittadina elettrica. La EQ ForTwo andrà presto in pensione, per lasciar posto solo alla nuova e più grande Smart #1, per cui sono gli ultimi mesi per accaparrarsela.

Citiamo allora la fortwo coupe EQ da 25.210 €, con 132 km di autonomia.

DR 1.0 da 26.900 €

Novità dell’anno la DR 1.0, la più piccola dell’azienda molisana derivata dalla cinese Chery Ant, che è anche la prima elettrica con questo marchio.

Compatta, ma a 4 posti, si parcheggia facilmente, e ha un buon comparto tecnologico. La vettura è venduta full optional a 26.900 € senza incentivi, e ha un motore da 61 CV con 210 km di autonomia.

Fiat 500 elettrica da 28.950 €

Fin dalla sua presentazione nel 2020, la 500 elettrica ha fatto molto parlare di sé.

Disponibile in più allestimenti, la più cittadina di tutte, la Red, ha un prezzo molto accattivante, destinato a scendere ulteriormente con gli incentivi. L’autonomia di questa versione con 95 CV di potenza è di 190 km. Le versioni più ricche, che aumentano l’autonomia a 320 km, invece, hanno prezzi superiori, fino alla top di gamma La Prima by Bocelli che parte da 34.950 €

Nissan Leaf da 29.150 €

Nissan Leaf è stata a lungo la vettura elettrica più venduta al mondo.

144 km/h di velocità massima, mentre con un pieno della batteria si possono percorrere dai 200 ai 250 Km fuori città e dai 350 ai 400 km nel traffico cittadino. Non male vero?

MG4 da 30.790 €

Altra new entry che sta riscuotendo già un gran successo è la MG4, la compatta elettrica del marchio britannico ora sotto il controllo del gruppo cinese SAIC Motor.

Ha un design moderno e piacevole, una forma filante e interni ben fatti e tecnologici, e già nella versione base ha un motore da 170 CV con batteria da 51 kWh per 350 km di autonomia. La top di gamma sale a 204 CV e 64 kWh di batteria con autonomia fino a 450 km.

BYD Dolphin da 30.790 €

Altra recente novità, già ordinabile ma con consegne previste in autunno, è la BYD Dolphin, il terzo modello con cui il costruttore cinese debutta in Italia.

Una compatta razionale e spaziosa, e molto tecnologica, che punta tutto sulle tipiche batterie LFP del leader cinese delle auto elettriche. Un prezzo accattivante per un’auto che già dalla base ha un motore da 176 CV e batteria da 45 kWh con 310 km di autonomia, mentre le versioni più ricche hanno batteria da 60 kWh con autonomia di 427 km.

Opel Corsa Electric da 31.500 €

Fresca di restyling che ha portato a un nuovo frontale più accattivante, la Corsa è la prima elettrica del marchio dalla sua entrata nell’ex gruppo PSA, poi confluito in Stellantis.

Si caratterizza per la linea razionale ma tipicamente sportiva, come da tradizione del modello, e per un nuovo motore elettrico da 156 CV per un’autonomia dichiarata fino a 402 km.

Renault Zoe: da 33.500 €

Renault Zoe è nata elettrica e non è una “versione” ecologica di un’altra vettura.

Viene realizzata dal 2013, ed ha tutti i crismi di una vettura “vera”: non è un esperimento, tanto per intenderci. Nel 2020 è stata aggiornata nell’estetica e nella parte prestazionale: ora supporta infatti anche la ricarica in DC, e l’autonomia dichiarata è di 395 km.

MG ZS EV: da 34.490 €

Lanciata sul mercato lo scorso anno, il primo SUV compatto elettrico del marchio è stato sottoposto a restyling che ne ha migliorato l’estetica e aumentato l’autonomia.

MG ZS EV ha infatti due tagli di batteria, con due possibilità di percorrenza: 320 o 440 km.

MG5 da 34.490 €

Ancora una MG, la MG5 che è anche la prima wagon completamente elettrica.

Spaziosa e confortevole, ha un design classico ma comunque moderno, e interni sempre ben rifiniti come da tradizione del marchio. In allestimento Standard promette circa 320 km di autonomia, mentre la top di gamma sale a circa 400 km, sempre con ricarica rapida.

Volvo EX30 da 35.900 €

Il crossover svedese, la nuova Volvo EX30 presentata a giugno proprio a Milano, è stato un vera sorpresa. Non solo il ritorno di Volvo nelle auto di piccola taglia, ma anche in quelle dal prezzo più appetibile.

Nella sua ottica di ottenere la leadership nelle vetture a batteria questa vettura è molto strategica, specialmente in un mercato come quello italiano, dove può offrire la sua tipica qualità e sicurezza a un prezzo che con gli incentivi scende sotto i 30.000 €. La versione base ha un singolo motore da 272 CV con batteria LFP in grado di assicurare già 344 km di autonomia, che salgono a 480 nella versione Extended Range che parte però da 41.400 €.

Fiat 600 da 35.950 €

La novità di Fiat per il 2023 riporta in auge un altro nome storico, ed è la nuova Fiat 600 appena presentata.

Colorata ed elegante, sempre dal tocco vintage, riporta il marchio nel segmento delle compatte dove è assente dai tempi della Punto, ovviamente in chiave crossover come richiedono i tempi. Ha un motore da 156 CV e autonomia fino a 409 km su ciclo WLTP, ed è disponibile nell’allestimento RED da 35.950 € o nell’allestimento La Prima da 40.950 €.

Peugeot e-208: 36.780 €

Design sportivo che fa capire fin da subito le intenzioni della casa del Leone.

La Peugeot e-208 è presente sul mercato dal 2020 ed è stata di recente oggetto di restyling, con motore portato a 156 CV e autonomia su ciclo WLTP di 409 km.

Opel Mokka Electric da 37.199 €

Giovanile e colorato, il nuovo Opel Mokka mantiene solo il nome dal modello passato, rispetto al quale è anche più piccolo.

Il piccolo SUV ha un motore elettrico da 136 CV, per un’autonomia dichiarata di 339 km.

Jeep Avenger da 37.900 €

La Jeep Avenger è la prima elettrica del marchio e primo modello a vincere il premio di Car Of The Year, un orgoglio anche italiano visto che la vettura nasce proprio al Centro Stile di Torino.

La versione elettrica, l’unica disponibile nella gran parte dei mercati, ha un motore da 156 CV e autonomia di 400 km.

Mazda MX-30 da 38.520 €

Anche Mazda si è lanciata nel mondo dell’elettrico, e lo ha fatto richiamando il suo passato. Il nome MX-30 rimanda infatti alla roadster più venduta al mondo, la MX-5, vero modello iconico per il marchio nipponico. Le porte posteriori a incastro e apertura controvento, invece, sono un rimando alla più sportiva RX-8.

Niente motore rotativo, per la MX-30, ma un motore elettrico da 145 CV abbinato a una batteria da 35,5 kWh che assicura 200 km di autonomia, il tutto corredato da interni raffinatissimi e curati, con scelte per i rivestimenti come il sughero o materiali sostenibili che rendono la seduta una delle migliori sul mercato.

Citroën ë-C4 da 38.750 €

Anche la nuova C4 nasce sulla piattaforma sdoppiata dell’ex gruppo PSA, ed è disponibile quindi a benzina, diesel e anche elettrica.

La versione a batterie ha lo stesso motore da 136 CV delle cugine Opel e Peugeot, mentre l’autonomia dichiarata è di 350 km su ciclo WLTP.

Mini Electric: 37.650 €

Mini Electric è la prima 100% elettrica di Mini.

Con un motore da 184 CV la velocità massima è di 150 km/h, l’autonomia massima è di 270 km.

Seres 3: 37.555 €

Seres 3 è uno dei due modelli del marchio Seres, presente in Italia dal 2021.

Si tratta di un SUV compatto e molto tecnologico, dall’estetica gradevole e un’autonomia di di 405 km, mentre il motore eroga 163 CV.

Peugeot e-2008 da 38.150 €

Della vecchia 2008 mantiene solo il nome, perché la nuova generazione è davvero aggressiva!

Recentemente è stato oggetto di restyling con nuovi esterni ed interni, e nuovo motore elettrico da 156 CV per un’autonomia di 400 km.

