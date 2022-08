Nio apre due Battery Swap Station in Norvegia

L’8 agosto 2022 Nio ha inaugurato in Norvegia una nuova Battery Swap Station, la seconda che apre fuori dalla Cina.

La struttura si trova a Vestby, in un punto strategico tra Oslo, capitale del Paese, e Göteborg, città svedese dove hanno sede Volvo e il Geely Design Center, in un percorso di 300 km. Situata a Svartagsveien permette ai proprietari Nio di muoversi tra le due metropoli senza mai fermarsi a lungo per ricaricare la batteria.

La Battery Swap Station anticipa la nuova ET7

La stazione era stata anticipata a metà luglio, ed è ora pronta ad entrare in funzionamento nel Paese scandinavo. Nio ha già 1060 Battery Swap Station in madrepatria, e questa è la seconda che apre in Norvegia dopo quella inaugurata nella Capitale il 19 gennaio 2022.

In quell’occasione, William Li, CEO di Nio, e Marius Hayler, Country Manager di Nio Norway, si riunirono a Oslo con 20 clienti Nio, annunciando anche l’arrivo della Nio ET7 in Norvegia nell’ultimo trimestre del 2023.

Inoltre, l’azienda cinese aprirà tre nuove Nio Houses in Norvegia nei prossimi mesi, dopo quella centralissima di Oslo che abbiamo visto anche noi, di fianco al Palazzo Reale e all’Università.

La seconda aprirà nelle prossime settimane a Bergen, seconda città del Paese, mentre le altre due apriranno a Stavanger e nella suggestiva Trondheim nell’ultimo trimestre del 2022.

Nio ha anche annunciato che il 2023 sarà l’anno di espansione europea: dalla Norvegia, infatti, ha intenzione di debuttare anche nei principali mercati del Vecchio Continente, compreso il nostro.

