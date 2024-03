Nissan rilancia in Europa con 3 elettriche e batterie più efficienti

Nissan lancerà in Europa 3 nuove auto elettriche, tra cui le eredi di Micra e Leaf, con l’arrivo di batterie allo stato solido

In un evento dedicato, Nissan ha annunciato diverse novità soprattutto per l’Europa: 30 nuovi modelli entro il 2027, di cui 8 elettrici, quelli appunto mirati per il mercato europeo, al momento trainato per lo più da Qashqai.

L’azienda, comunque, ha intenzione di rilanciarsi e di conquistare oltre 1 milione di nuovi clienti in tutto il mondo, differenziando le tecnologie e le propulsioni in base a istituzioni e mercati locali.

Le eredi elettriche di Micra e Leaf

Il primo modello è molto interessante, ed è la versione di serie della concept 20-23 presentata nel 2023, e che sarà l’erede elettrica della Nissan Micra.

Nissan intende lanciarla sul mercato con un prezzo competitivo, anche se non sappiamo quale, e andrà a competere in un settore sempre più agguerrito, quello delle piccole elettriche già composto da Mini, Fiat 500 e Dacia Spring, e ora arricchito anche da Renault 5, Cupra Raval e Volkswagen ID.2, cosa che si rifà a quanto auspicato da Luca De Meo.

Ci sarà anche la versione di serie della concept car Chill-Out, svelata nel 2021, che andrà a sostituire la Leaf, si presenterà sul mercato come una crossover di dimensioni contenute. L’aspettativa è che il Chill-Out sia uno dei primi modelli della nuova gamma Nissan nei mercati europei.

Le altre due novità saranno le produzioni in serie di due prototipi presentati al Salone di Tokyo del 2023: Hyper Urban, forse erede o nuova generazione di Qashqai, e la nuova Juke. Tutti i nuovi modelli saranno prodotti nel Regno Unito, e condivideranno la tecnologia e le componenti per ottimizzare i costi di produzione. Si prevede che il Chill-Out sarà il primo a fare il suo debutto sul mercato, seguito dagli altri due modelli.

Nuove batterie

Oltre alle nuove vetture, Nissan ha in serbo una “rivoluzione delle batterie”. Infatti, con la prossima generazione di auto e veicoli elettrici, Nissan ha in previsione una riduzione del costo delle batterie pari la 30% rispetto all’Ariya, ed entro il 2030 prevede che la produzione di auto elettriche avrà gli stessi costi di quella delle auto a combustione.

Nello specifico, nel 2028Nissan introdurrà due nuovi tipi di batterie, una senza cobalto e l’altra basata sulla tecnologia allo stato solido. Quest’ultima, in particolare, promette una maggiore densità energetica e tempi di ricarica notevolmente ridotti, aprendo la strada a una nuova generazione di veicoli elettrici che rispondono a tutte le esigenze dei consumatori.

Copyright Image: Sinergon LTD