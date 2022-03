La berlina elettrica Nio ET7 prodotta in Cina arriverà in Europa quest’anno.

E' iniziata la produzione in Cina della nuova berlina elettrica Nio ET7 da 480 kW e che arriverà in Europa entro la fine del 2022.

Il costruttore cinese di auto elettriche Nio ha iniziato la produzione in serie della berlina ET7 nello stabilimento Nio e JAC di Hefei. L’aumento della produzione è importante per il produttore cinese in questo momento, poiché la Nio ET7 sarà commercializzata anche in Europa entro la fine dell’anno.

Le consegne della berlina elettrica ET7 sono già iniziate in Cina, con due versioni con prezzi che variano da RMB 448.000 (63.500 € circa) fino a RMB 526.000 (74.500 € circa). Interessante la proposta per la batteria, che in caso di scelta di noleggio BaaS (Battery-as-a-Service) fa scendere il prezzo di RMB 70.000.

Mentre l’autonomia sarà influenzata dalla capacità della batteria scelta, il resto delle specifiche tecniche della berlina sono note: l’ET7 ha un sistema a trazione integrale che produce 480 kW e 850 Nm di coppia. Il motore sull’asse anteriore eroga 180 kW e quello sull’asse posteriore 300 kW. Pare che l’ET7 acceleri da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, e anche per questo motivo vuole fare concorrenza diretta a Tesla.

In termini di autonomia, Nio mette l’autonomia raggiungibile a più di 500, 700 e 1.000 chilometri per le opzioni di batteria 70 kWh, 100 kWh e 150 kWh, rispettivamente, tenendo presente che questo si basa sul ciclo di test NEDC, obsoleto e irrealistico.



