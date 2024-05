JAECOO 6: arriva il nuovo SUV compatto elettrico di Chery

Dopo il lancio di JAECOO 7 e JAECOO 8, il marchio premium del Gruppo Chery amplia la sua gamma con il JAECOO 6. Questo SUV compatto è già in vendita in diversi paesi asiatici, in Australia e Nuova Zelanda, arriverà presto arrivare anche sulle nostre strade.

JAECOO ha presentato il nuovo SUV compatto JAECOO 6, un’auto elettrica versatile adatta sia alla città sia all’off-road. Questo SUV, lungo 4,40 metri, offre ampio spazio per cinque passeggeri. Dotato di due motori elettrici, raggiunge una potenza massima di 279 CV e ha un’altezza libera dal suolo di 17 cm, permettendogli di affrontare anche i terreni più impegnativi. La batteria da 69,8 kWh, ricaricabile in corrente continua fino a 85 kW, garantisce un’autonomia di 470 km secondo il ciclo NEDC.

Design ispirato ai fuoristrada

Con una lunghezza di 4,40 metri, una larghezza di 1,91 metri e un’altezza di 1,71 metri, JAECOO 6 combina dimensioni compatte con una grande abitabilità, grazie a un passo generoso di 2,71 metri. Il design richiama le forme “boxy” dei fuoristrada tradizionali, con linee nette e squadrate che conferiscono al SUV una presenza imponente su strada. La parte anteriore si distingue per i gruppi ottici a LED a forma di L rovesciata e una mascherina con listelli verticali sottili.

Le forme squadrate proseguono lateralmente, con ampie superfici vetrate che garantiscono un’ottima illuminazione dell’abitacolo. I parafanghi marcati enfatizzano ulteriormente la vocazione off-road del modello. La parte posteriore è dominata da un grande portellone incernierato lateralmente, dotato di un box per piccoli oggetti o cavi di ricarica, in alternativa alla tradizionale ruota di scorta.

Interni spaziosi tra lusso e tecnologia

L’abitacolo di JAECOO 6 riprende le linee nette degli esterni, con una plancia orizzontale e materiali di alta qualità. Al centro della plancia spicca un grande schermo touch da 15,6 pollici, dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8155, accessibile sia dal conducente che dal passeggero. Questo schermo consente di controllare il sistema di infotainment e i vari parametri del veicolo.

Un secondo schermo da 10,25 pollici, posizionato dietro il volante, funge da quadro strumenti, fornendo informazioni di marcia chiare e personalizzabili. Le maniglie delle portiere sono sostituite da pulsanti che attivano l’apertura elettrica, aggiungendo un tocco futuristico all’esperienza a bordo.

I passeggeri della seconda fila godono di ampio spazio e comfort, con un’attenzione ai dettagli paragonabile a quella della zona anteriore. Le forme squadrate del veicolo facilitano l’accessibilità, rendendo confortevole il viaggio anche per i passeggeri più alti.

Potenza e autonomia

JAECOO 6 è equipaggiato con due motori a magneti permanenti, uno su ciascun asse. Il motore anteriore eroga 95 CV e 165 Nm di coppia, mentre quello posteriore fornisce 184 CV e 220 Nm, per una potenza complessiva di 279 CV e 375 Nm.

Il SUV accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. La batteria agli ioni di litio da 69,8 kWh offre un’autonomia di 470 km (NEDC) e può essere ricaricata dal 30% all’80% in soli 30 minuti con una potenza massima di 85 kW in corrente continua.

Sicurezza

JAECOO 6 è costruito su una struttura in alluminio che garantisce una rigidità torsionale superiore del 40% rispetto ai telai tradizionali. Il peso contenuto di 1.892 kg, nonostante le dimensioni e la capacità della batteria, è un risultato significativo. Il SUV è dotato di una vasta gamma di dispositivi di sicurezza attiva, tra cui l’Adaptive Cruise Control, la frenata automatica di emergenza, il sistema di mantenimento della carreggiata e il rilevamento della segnaletica stradale. Il veicolo offre anche funzionalità di guida autonoma di Livello 2.

Copyright Image: Sinergon LTD