Peugeot ha presentato il suo nuovo SUV elettrico fastback, il Peugeot E-3008. Questa vettura, parte di un ambizioso progetto che mira a offrire la più ampia gamma di veicoli elettrici in Europa entro il 2025, rappresenta un salto qualitativo nella storia della casa automobilistica francese.

Il design del nuovo E-3008 è un equilibrio tra eleganza e funzionalità. Con una silhouette dinamica e aerodinamica, il veicolo combina uno stile accattivante con un’elevata efficienza energetica. I dettagli estetici, come la calandra senza bordi che integra il nuovo emblema Peugeot e i fari a LED, sono testimonianza dell’impegno di Peugeot nell’innovazione e nel design.

All’interno, Peugeot E-3008 presenta un abitacolo tecnologico e di alta qualità. Il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit, con il suo schermo panoramico curvo da 21 pollici, offre un’esperienza di guida coinvolgente e intuitiva. Illuminazione ambientale a LED personalizzabile ed interni realizzati con materiali premium creano un ambiente di guida confortevole e di lusso.

Sul fronte delle prestazioni, Peugeot E-3008 stabilisce nuovi standard. La piattaforma elettrica STLA Medium di Stellantis permette al veicolo di offrire un’autonomia fino a 700 km, un traguardo notevole per un SUV elettrico. La capacità di ricarica rapida, che consente di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in soli 30 minuti, è un ulteriore indicatore della sua efficienza.

La gamma di motorizzazioni del Peugeot E-3008 si compone di opzioni che includono motori elettrici da 210 CV, 230 CV e 320 CV Dual Motor, per soddisfare una varietà di esigenze e stili di guida. Le versioni ibride plug-in completano l’offerta, per poter andare in contro a tutti coloro ha esigenze di mobilità diverse.

Il nuovo E-3008 non trascura l’aspetto della sicurezza. Equipaggiato con tecnologie di assistenza alla guida all’avanguardia, come il sistema Drive Assist Plus, il veicolo offre una guida semi-autonoma avanzata, rendendo ogni viaggio più sicuro e rilassante. Inoltre, una suite completa di sistemi di sicurezza attiva, come il freno automatico di emergenza e il rilevamento dell’angolo cieco, aumenta ulteriormente la sicurezza di guidatori e passeggeri.

In termini di connettività, l’E-3008 è un vero e proprio hub tecnologico su ruote. Con il sistema Peugeot i-Connect Advanced, è possibile godere di una navigazione connessa in 3D, integrazione completa dello smartphone e un comando vocale avanzato, rendendo l’esperienza di guida più intuitiva e connessa che mai.

Utilizzando oltre 500 kg di materiali sostenibili in tutto il veicolo e adottando un approccio di design che riduce al minimo l’uso di parti cromate e inserti decorativi, l’E-3008 è un modello per l’industria automobilistica in termini di responsabilità ecologica.

Con il nuovo E-3008, Peugeot non solo promuove l’innovazione nel settore dei veicoli elettrici, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento in termini di design, prestazioni e sostenibilità. Questo SUV elettrico non è solo un passo avanti per Peugeot, ma un salto verso il futuro dell’automobilismo.

NUOVO PEUGEOT E-3008 – Listino prezzi valido dal 5/12/2023

Versione ALLURE:

Prezzo: € 49.780 (IVA inclusa)

€ 49.780 (IVA inclusa) Equipaggiamenti Principali: Proiettori anteriori FULL LED Technology di PEUGEOT con firma a tre artigli. Fari posteriori LED con firma luminosa a tre artigli. PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con doppio display HD sospeso (2 x 10”). Sistema Peugeot i-Connect con DAB radio, Bluetooth® per la connessione di 2 smartphone e Wireless Mirror Screen (Apple CarPlay™ / Android Auto™). VisioPark 1: retrocamera HD a 180° con sensori di parcheggio posteriori. Climatizzatore automatico Bi-Zona, retrovisori ripiegabili elettricamente riscaldati con luci di cortesia. Cerchi in lega da 19’’. Bagagliaio posteriore con pianale regolabile su due livelli. Cavo di ricarica Modo 3 Trifase 22 kW (specifico per la versione E-3008).



Versione GT:

Prezzo: € 54.780 (IVA inclusa)

€ 54.780 (IVA inclusa) Equipaggiamenti Aggiuntivi Rispetto ad ALLURE: Proiettori anteriori PIXEL LED di PEUGEOT e fari posteriori 3D-LED, entrambi con firma luminosa a tre artigli. PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con display sospeso da 21’’ HD curvo. Luci d’ambiente Night & day personalizzabili in 8 colori, posizionate sul cruscotto, nei pannelli porta anteriori e sotto il display panoramico. Wireless smartphone charger (15W). Peugeot i-Connect® Advanced con sistema di navigazione 3D connesso TomTom® EV Trip planner per la gestione della ricarica (E-3008). PEUGEOT Virtual i-Toggles con 10 scorciatoie personalizzabili. Drive Assist: Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go. VisioPark 1: retrocamera HD a 180° con sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Tetto in contrasto nero Black Diamond, Adaptive High Beam Assist. Portellone posteriore motorizzato “hands-free”. Volante riscaldabile. Cerchi da 20’’ diamantati (E-3008).



Altri Dettagli:

Versione Hybrid: Il listino include anche la versione Hybrid 136 e-DCS6, con un prezzo di € 38.700 (IVA inclusa).

Il listino include anche la versione Hybrid 136 e-DCS6, con un prezzo di € 38.700 (IVA inclusa). Messaggio su Strada: La messa su strada per la versione Hybrid è di € 43.200 (IVA inclusa).

La messa su strada per la versione Hybrid è di € 43.200 (IVA inclusa). Costo di Messa su Strada: € 850.

Copyright Image: Sinergon LTD