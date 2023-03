The Italian Sea Group Admiral 88: il nuovo mega yacht Project Spyder

The Italian Sea Group Admiral 88: il nuovo mega yacht, “Project Spyder”, è realizzato in collaborazione con Espen Oeino International archistar del panorama internazionale. Il mega yacht dalle linee moderne ed eleganti si sviluppa su 5 ponti per una lunghezza di 88 metri e 13,8 di larghezza.

The Italian Sea Group Admiral 88: caratteristiche

Lo studio monegasco Espen Oeino International ha saputo interpretare i desideri dell’armatore progettando ampi spazi di vivibilità e comfort. Da evidenziare, inoltre, alcune caratteristiche peculiari:

100m2 di beach club comprensiva di 4 portelloni apribili ad uso terrazza, beauty massage room, bar e spa

una piscina sul ponte principale di 10,3m x 3,5m comprensiva di 3 skylight sovrastanti il beach club

9 cabine ospiti con master cabin a tutto baglio e con terrazzino privato

2 tenders da 8,5m e 10m insieme ad una generosa selezione di water toys sono ospitati all’interno del garage

a prua è previsto un pickeball court convertibile in campo da basket ed in helipad all’occorrenza

il sundeck è una vera e propria area wellness con gym, jacuzzi e ampi spazi dedicati al relax.

Il design degli interni caratterizzato da ampi spazi luminosi grazie a grandi vetrature e porte scorrevoli, è a cura dello studio di design FM Architettura.

Coerente con la strategia di The Italian Sea Group sempre più orientata alla sostenibilità, il mega yacht sarà dotato di un innovativo sistema di propulsione “diesel-elettrico” con due Azimuth veth Thruster da 1980 Kw, per poter garantire la massima versatilità in manovra ed il massimo confort a bordo grazie ai bassissimi i livelli di rumorosità e vibrazione.

La consegna del nuovo mega yacht Admiral 88 metri è prevista per il 2027.

