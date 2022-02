Tutti i dettagli, foto e video di Rivian R1t è il primo pick up elettrico di Rivian Automotive com più di 600 km di autonomia.

Rivian R1T è il pickup elettrico di Rivian Automotive del quale avevamo parlato tempo fa. Non ancora in produzione, sappiamo che dispone di tre diverse motorizzazioni, con potenze complessive da 300 kW, 562 kW e 522 kW ed autonomia massima da 370 fino a 660 km.

La fase di test prosegue, con una avventura “off road” nel deserto di Sedona. Obiettivo: riuscire a campeggiare “in the wild”, utilizzando l’energia prodotta dalla batteria della Rivian R1T . Nel video qui sotto, come sono andate le cose: non male, per un pick up elettrico.

Pare che le cose siano andate per il verso giusto, speriamo di vedere prima possibile il pickup R1T nella sua versione definitiva.

Qui sotto invece, il video dell’altro modello di Rivian Automotive, il SUV R1S:

