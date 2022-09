Sembra la nuova Suzuki Jimny elettrica ma è il concept di Baojun

Dato che dal Giappone non hanno preso in considerazione l’idea di una Suzuki Jimny elettrica, ci hanno pensato i cinesi di Baojun, che fanno parte del gruppo SAIC-GM-Wuling ,a regalarci un concept davvero niente male.

Diciamo le cose come stanno: tutti noi amiamo la Suzuki Jimny. E’ fatta talmente bene da sembrare quasi un modellino a grandezza naturale. È in circolazione praticamente da sempre, senza che sia cambiata molto. L’ultimo aggiornamento l’ha resa ancora più bella e desiderabile. Si, perchè è impossibile trovarne una, se non usata, per colpa delle assurde normative sulle emissioni.

A questo punto è un po’ bizzarra la scelta di Suzuki di non intervenire per salvare il proprio best-seller e offrirlo almeno come ibrido o, nel migliore dei casi, completamente elettrico. L’azienda ha appena terminato i lavori per la prima versione di Jimny a 5 porte ma non è ancora prevista una versione elettrica.

La salvezza arriva dalla Cina, dove Baojun ha deciso di intervenire per rimediare a questo evidente errore di Suzuki. E sembra che lo stia facendo con stile. Anche se per ora abbiamo solo un breve video con la maggior parte delle immagini sfocate, è sufficiente a stuzzicare l’appetito di chiunque abbia mai desiderato una piccola e graziosa 4×4 elettrica.

Abbiamo qui un fuoristrada di chiara ispirazione Jimny, con sbalzi corti, sospensioni rialzate, passaruota massicci e specchietti retrovisori sovradimensionati. È presente un robusto portapacchi e l’auto teaser è rifinita con una bella vernice bicolore.

I fari saranno chiaramente la firma della Jimny cinese, con 4 luci a LED orizzontali nella parte anteriore e luci posteriori a LED arrotondate con una barra verticale al centro. Per essere un’auto cinese si tratta di un dettaglio di design difficile da dimenticare. Il portellone posteriore sembra essere incernierato sul lato, come nei fuoristrada più grandi e seri.

L’auto è così nuova che la Baojun non ha ancora un nome. Si prevede che utilizzerà la stessa piattaforma su cui si basa la rinnovata KiWi EV, ma con due motori che alimentano tutte e quattro le ruote. Ciò si tradurrebbe in un piccolo 4×4 da 110 CV oppure in un razzo tascabile a quattro ruote da 136 CV, ma solo se utilizzasse i due motori della versione KiWi DJI.

Qualunque sia la strada scelta da Baojun per il propulsore, sarà più che sufficiente per questo piccolo fuoristrada. La Baojun 4×4 farà sembrare la Suzuki Jimny un gigante quando le si parcheggerà accidentalmente accanto. Nonostante l’aspetto piuttosto ingannevole, la vettura sarà lunga solo 3 metri.

Non dovremo aspettare molto per saperne di più: l’auto dovrebbe fare la sua apparizione ufficiale al Guangzhou Auto Show di novembre e pare che sarà in vendita all’inizio del prossimo anno. Il prezzo di partenza della KiWi EV è di circa 12.000 euro, il che ci fa sperare in una 4×4 elettrica a buon mercato, sempre che verrà esportata nei mercati occidentali.

