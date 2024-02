Sony Honda Mobility, nata dalla joint venture tra Sony e Honda, lancerà tre veicoli elettrici entro il 2028, tra cui una berlina, un SUV e una compatta accessibile.

Sony Honda Mobility, frutto di una joint venture tra il gruppo Sony e Honda avviata nel 2022, si appresta ad entrare nel mercato dei veicoli elettrici (BEV) con il lancio di tre modelli entro la fine del 2023, mirando a competere direttamente con Tesla. La roadmap della società, anticipata da Nikkei e riportata da Reuters, rivela un piano ambizioso che prevede il debutto di una berlina nel 2025, seguita da un SUV nel 2027 e infine da una compatta “accessibile” nel 2028 o successivamente.

Questi modelli, che condivideranno lo stesso pianale per ottimizzare i costi e accelerare lo sviluppo, rappresentano una interessante collaborazione tra l’esperienza ingegneristica e produttiva di Honda e le competenze di Sony nel software e nel gaming. Il primo modello a fare il suo ingresso sul mercato sarà una berlina sotto il marchio “Afeela“, annunciata inizialmente per la fine del 2025 con consegne previste all’inizio del 2026 in Nord America. La berlina Afeela è stata descritta come un “veicolo elettrico ad alto valore aggiunto”, con un prezzo stimato oltre i 10 milioni di yen, ovvero circa 62mila euro.

Nel 2027, come accennato, sarà lanciato un SUV, seguito da una compatta nel 2028 o poco dopo, che mira a essere “accessibile” grazie alla condivisione di componenti con altre elettriche Honda, posizionandosi in una fascia di mercato simile a quella della Toyota Corolla e della Volkswagen Golf. Nonostante l’adozione di una strategia di prezzi contenuti, alcune funzionalità avanzate dei veicoli potrebbero essere offerte tramite abbonamento o modalità di acquisto separate, suggerendo un modello di business orientato alla personalizzazione e all’aggiornamento costante.

Sony Honda Mobility è attualmente in una fase di espansione, con una campagna di assunzioni mirata a raddoppiare la forza lavoro fino a raggiungere circa 500 dipendenti, enfatizzando l’importanza dell’innovazione e dello sviluppo prodotto. Nonostante la discrezione sui dettagli futuri, un portavoce della joint venture ha confermato l’impegno nell’esplorare la futura gamma di prodotti, pur non rivelando ulteriori informazioni al di là di quanto già annunciato.

E’ certo che Sony Honda Mobility non solo voglia puntare ad essere considerata come uno degli attori principali nel settore delle auto elettriche, ma anche a definire nuovi standard di innovazione e sostenibilità per il futuro della mobilità.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD