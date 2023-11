Lego Dune Atreides Ornitottero Reale: svelato il primo set dedicato a Dune della Legendary Entertainment, basata sull’adattamento cinematografico di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert. Il nuovo set Dune Atreides Ornitottero Reale porta in vita in formato mattoncino uno dei velivoli più iconici dell’epopea fantascientifica ambientata nello spazio.

Con i suoi 1.369 pezzi, i fan e le fan di Dune potranno ricreare – come mai fatto prima d’ora- l’iconico design dell’Ornitottero, con le eliche che con una rotazione di 180 gradi possono essere aperte e chiuse in un semplice clic.

Lego Dune Atreides Ornitottero Reale: il video

Con un’altezza di 23 cm, una lunghezza di 57 cm e una larghezza di 79 cm, il nuovo set Dune Atreides Ornitottero Reale è dotato di un carrello di atterraggio pieghevole. Il set comprende anche otto nuovissime minifigure Lego dei personaggi principali di Dune, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il Barone Harkonnen con la sua lunga veste.

Per gli appassionati dei romanzi originali di Dune di Frank Herbert o del recente successo cinematografico di Denis Villeneuve, in attesa di Dune: Part Two in arrivo nei cinema il 15 marzo 2024, il set Dune Atreides Ornitottero Reale Lego Icons rappresenta uno straordinario pezzo da esposizione.

Come i fan di tutto il mondo, anche noi siamo stati completamente rapiti dall’epico Dune quando è uscito nelle sale. Dune: Part Two è stata l’occasione perfetta per dare vita a questa iconica astronave in mattoncini Lego, ha dichiarato Michael Psiaki, Design Master del Gruppo Lego. Gli appassionati possono ora ricreare questa imponente nave con dettagli sorprendenti, per poterla esporre con soddisfazione e ricreare direttamente a casa le loro scene preferite dell’epica saga.

Il set Dune Atreides Ornitottero Reale è disponibile per il pre-ordine dal 24 ottobre e sarà in vendita dal 1 febbraio 2024, presso gli store e online.

