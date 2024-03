Il set McLaren MP4/4 e Ayrton Senna Lego Icons è un vero tesoro per gli amanti della Formula 1 ch combina i dettagli straordinariamente fedeli dell’auto con un omaggio al leggendario Ayrton Senna.

Immergiti nel mondo della Formula 1 con il set McLaren MP4/4 e Ayrton Senna Lego Icons, una vera chicca per ogni appassionato di automobilismo. Sviluppato in una collaborazione esclusiva con McLaren e il marchio Senna, questo modello in scala celebra la leggendaria monoposto del 1988, conosciuta come una delle macchine da corsa di F1 più vincenti di sempre. Completo di una minifigure di Ayrton Senna, questo set rappresenta un tributo immortale all’iconico pilota brasiliano e alle sue imprese indimenticabili.

La fedeltà ai dettagli di questo modello è senza precedenti: dallo sterzo funzionante alle sospensioni push-rod, dall’alettone posteriore regolabile ai pneumatici slick, ogni elemento è stato riprodotto con cura per catturare l’essenza della MP4/4. Gli specchietti, la leva del cambio e il motore V6 turbocompresso dettagliato aggiungono ulteriori tocchi di realismo, non manca inoltre un espositore in stile podio e una targa informativa con una citazione e una foto iconica di Ayrton Senna. La minifigure di Ayrton Senna è un omaggio al pilota leggenda di questo sport, che celebra il suo spirito indomito e la sua maestria in pista.

Dedicato a tutti gli appassionati di sport motoristici, il set McLaren MP4/4 e Ayrton Senna Lego Icons misura 12 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza. Con oltre 693 pezzi, questo set celebra la storia e i successi della monoposto McLaren MP4/4, ed è un’aggiunta imperdibile per ogni collezionista e fan della Formula 1, trasformando ogni spazio in un piccolo museo personale dell’automobilismo.

Copyright Image: Sinergon LTD