Sbarca in Norvegia Voyah Free, il SUV elettrico cinese da 510 kW

Voyah Free è il SUV elettrico cinese da 510 kW e autonomia fino a 505 km con batteria da 88 kWh, lanciato in Norvegia con prezzi intorno ai 50.000 euro.

Voyah Free è un SUV elettrico cinese il cui lancio è previsto in Norvegia, mentre altri Paesi verranno coinvolti in seguito. Il marchio cinese Voyah, che fa parte del colosso cinese Dongfeng, ha infatti annunciato l’intenzione di consegnare nel 2022 le sue prime auto elettriche in Europa.

Se non avete mai sentito parlare di Voyah è perché si tratta di un marchio premium nuovo di zecca. Le prime consegne sono avvenute in Cina lo scorso Agosto, con 6.791 auto elettriche vendute complessivamente nel 2021, 3.330 delle quali nel solo mese di dicembre. Verso la fine dell’anno, Voyah ha aumentato la produzione tanto che il 21 gennaio è stata costruita la 10.000esima Voyah Free.

Per quanto riguarda l’Europa, come accennato le vendite del Voyah Free inizieranno in Norvegia a giugno, con le prime consegne europee previste per il quarto trimestre del 2022. A giugno, il primo showroom Voyah verrà aperto nel centro Oslo, e sarà anche il primo aperto fuori dalla Cina.

Il Voyah Free è un SUV elettrico lungo 4,90 metri che viene offerto in tre varianti. La versione a trazione posteriore di questa auto cinese ha una potenza di 255 kW e un’autonomia NEDC di 505 km con la batteria da 88 kWh. Il modello a trazione integrale produce 510 kW e utilizza la stessa batteria per 475 km.

C’è di più, perchè una versione del Voyah Free con batteria da 33 kWh e un range extender da 1,5 litri è disponibile in Cina e offre un’autonomia NEDC di 860 km, 140 dei quali sono elettrici. Non è chiaro dall’annuncio dell’azienda se questa variante sarà offerta anche in Norvegia.

Listino prezzi non ancora disponibile.

I prezzi per l’Europa non sono ancora stati svelati. Sappiamo che in Cina il marchio si è posizionato su un prezzo da premium. In Cina il Free costa tra 313.600 e 363.600 yuan, che equivale circa ad un prezzo in euro da 43.500 e 50.500.

In dicembre, Voyah aveva parlato di un listino attorno ai 338.000 yuan, ovvero circa 47.000 euro.

Free sarà seguito da un grande furgone chiamato Dreamer che sarà disponibile in Cina a metà del 2022. Dreamer è lungo oltre 5,30 metri e ha un passo di 3,20 metri.

Una berlina di cui sono già stati fotografati i prototipi, sarà lanciata in Cina nel 2023. Attualmente, la berlina è conosciuta con il nome del progetto, ovvero H53.

