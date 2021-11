Arriva ZipCharge Go, il powerbank per le auto elettriche

Dimensioni di un trolley da viaggio, ZipCharge Go è il powerbank per le auto elettriche che aumenta l'autonomia da 23 a 60 km.

Quasi come ricaricare uno smartphone: attacchi il powerbank e l’auto elettrica si ricarica. ZipCharge ha lanciato un nuovo dispositivo per la ricarica delle auto elettriche che potrebbe essere utile a chi, come noi, soffre di ansia da ricarica. La startup britannica ha infatti presentato un powerbank chiamato ZipCharge Go durante vertice sul clima Cop26, proprio mentre i vip preferivano arrivare in aereo.

Le dimensioni sono quelle di un trolley da viaggio e pesa circa 23 kg. Come nei classici trolley è dotato di ruote e di un bel maniglione, per essere trasportato facilmente, ed essere riposto nel bagagliaio.

Autonomia in più, in caso di emergenza

Secondo l’azienda, ZipCharge Go può fornire fino a 32 km di percorrenza dopo essere stato collegato all’automobile per 30 minuti. non basta? Una versione di capacità superiore sarà in grado di fornire fino a 60 km di autonomia. Il dispositivo funziona con qualsiasi ibrido plug-in o auto elettrica con una presa di tipo 2, e può caricare il veicolo alla sua piena capacità in un tempo tra i 30 minuti e un’ora.

Invece, per la ricarica di ZipCharge Go è possibile utilizzare qualsiasi presa, e per controllare lo stato di ricarica si può utilizzare un’app apposita. C’è anche la possibilità di programmare la ricarica, in modo da utilizzare fasce orarie più economiche o per evitare di sovraccaricare l’impianto domestico in determinati momenti.

Il prezzo non è economicissimo

Detto questo, ZipCharge Go non è ancora disponibile. La startup prevede di lanciare in UK una versione da 4 kWh e una da 8 kWh, nonché di iniziare le consegne a fine 2022. Potrà essere affittato a circa 50 euro al mese, ma anche acquistato magari da hotel che non hanno strutture di ricarica.

Non c’è ancora un prezzo definitivo per l’acquisto, ma sicuramente non sarà economico. Il Sunday Times dice che l’azienda mira a venderlo per circa lo stesso costo di un’installazione di una porta di ricarica domestica da 7,2kW.

