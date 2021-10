Biciclette Officine Mattio Classified Cycling: la nuova tecnologia di cambio

Un set di ruote in carbonio Classified con la tecnologia Powershift amplia ulteriormente la scelta di personalizzazione delle bici.

Biciclette Officine Mattio Classified Cycling: il brand è il primo produttore italiano di biciclette ad offrire la possibilità di aggiungere la nuova tecnologia di cambio Classified Cycling su una gamma selezionata di biciclette con telaio in carbonio.

L’innovativo sistema di cambio wireless a 2 velocità di Classified, integrato nel mozzo posteriore, permette di passare istantaneamente da una marcia all’altra, a pieno carico e su qualsiasi terreno. Affidabile e superveloce, l’innovativa tecnologia di Classified sostituisce il classico deragliatore anteriore ed è perfettamente compatibile con i deragliatori posteriori a 11 e 12 velocità di Shimano e SRAM.

La tecnologia Classified, premiata con l’Eurobike Gold Award 2021 e il Design & Innovation Award 2021, viene offerta come opzione su alcuni modelli della linea di telai in carbonio Officine Mattio: il nuovissimo telaio monoscocca stradale OM1 S, i telai stradali Lemma e SL, oltre che sulla gravel bike Santiago C.

Officine Mattio è il primo produttore italiano di biciclette a lanciare il nuovo sistema di cambio Classified. Questa nuova tecnologia innovativa permette le migliori soluzioni per personalizzare le bici Officine Mattio.

