Si è svolta ieri la presentazione della gamma E-Bikes Ducati 2022. La principale novità della famiglia delle biciclette elettriche bolognesi è la nuova Futa, prima bici stradale Ducati a pedalata assistita che sarà disponibile anche in Limited Edition.

Le altre novità delle E-Bikes Ducati 2022 riguardano la MIG-S, la All Mountain agile, performante e divertente che compie un importante step evolutivo. Completa la gamma la nuova TK-01RR Limited Edition, una versione ancora più esclusiva della E-Enduro Ducati.

E-Bikes Ducati Futa

L’E-Bike Ducati Futa è una E-Road performante, per chi ha voglia di allenarsi, divertirsi e pedalare al proprio massimo anche per lunghe distanze e percorrendo le salite più impegnative. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio. Il motore, posto sul mozzo posteriore, è un FSA System HM 1.0 da 250 W di potenza e 42 Nm di coppia che vanta un’erogazione fluida e naturale in ogni condizione. Tuttavia è tra i più compatti e leggeri della categoria (3,98 kg).

Inoltre è un motore dotato di 5 livelli di assistenza selezionabili tramite il comando Garmin posto al manubrio. L’app FSA, disponibile per dispositivi iOS e Android, consente al ciclista di tenere tutto sotto controllo. Il peso complessivo della bici è di 12,4 kg nella taglia M. Prezzo della Futa 7.690 €.

La nuova Futa è disponibile anche in versione Limited Edition disponibile in soli 50 esemplari numerati con livrea Ducati Corse, più leggera (12,2 kg) e con una dotazione di serie più sofisticata: Prezzo 11.990 €

E-Bikes Ducati MIG-S

La Ducati MIG-S è una All Mountain agile, performante e divertente, nata per affrontare qualsiasi sentiero e assicurare il massimo divertimento in qualsiasi condizione. Per il 2022 questo modello si rinnova sia nel design, grazie a una livrea sportiva, sia compiendo un importante step evolutivo dal punto di vista tecnico accogliendo il più performante motore Shimano EP8 insieme a una componentistica aggiornata.

Il motore, molto leggero (2,6 kg di peso), è capace di erogare fino a 85 Nm di coppia con un rapporto massimo di servo assistenza pari al 400%. Le nuove sospensioni (forcella RockShox 35 RC e ammortizzatore RockShox SuperDeluxe) sono regolabili e hanno un’escursione di 150 mm all’anteriore e 140 mm al posteriore.

La trasmissione SRAM a 12 velocità è ancora più precisa e affidabile, mentre i freni sono i performanti SRAM Guide T a 4 pistoni con dischi da 203 mm. Le ruote THOK e-plus da 29″ all’anteriore e 27,5″ al posteriore sono equipaggiate con pneumatici Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S al posteriore per offrire il massimo grip e aderenza sui tratti più impegnativi e alle velocità più elevate. La batteria Shimano da 630 Wh è posizionata all’esterno, sotto il downtube.

Prezzi E-Bike Ducati MIG-S:

MIG-S motore Shimano Steps E8000 (250Watt – 70Nm): 5.290 €

MIG-S motore Shimano EP8 (250 Watt – 85 Nm): 5.590 €

E-Bikes Ducati TK-01RR Limited Edition

Infine la TK-01RR Limited Edition, versione ancora più esclusiva con cui affrontare le sfide del fuoristrada. Un concentrato di tecnologia che conferma le caratteristiche principali della versione TK-01RR, arricchita da una componentistica più avanzata, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni, in particolare nei tratti in discesa più impegnativi.

La forcella a doppia piastra Öhlins DH38 ad aria di impronta motociclistica (escursione 180 mm) e l’ammortizzatore a molla Öhlins con tecnologia TTX (escursione 170 mm) garantiscono un incredibile controllo della e-MTB in discesa, mantenendo grande efficienza nei tratti in salita. Il cambio elettronico posteriore Shimano Di XT 11 velocità fornisce una cambiata sempre veloce e precisa, mentre i freni Magura MT7 con dischi da 220 mm all’anteriore e 203 mm al posteriore sono anch’essi di derivazione motociclistica e tra i più potenti disponibili sul mercato.

Completano la dotazione, le ruote Crankbrothers Synthesys a formato differenziato (29” anteriore, 27.5” posteriore) con cerchi in carbonio a spessore variabile contribuiscono a migliorare la precisione di guida, garantendo un ottimo rapporto peso/robustezza. Infine il manubrio in carbonio Renthal, la sella Fizik con speciale porta attrezzi integrato, la cover batteria e il paramotore in carbonio.

Il prezzo della Ducati Ducati TK-01RR Limited Edition è di 10.890 €.

I modelli che compongono la nuova gamma E-Bikes Ducati powered by Thok sono ordinabili presso la rete di concessionarie Ducati e online.

