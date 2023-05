Gli incentivi auto della Regione Lombardia sono pensati per promuovere la mobilità a basse emissioni: elettrico, metano, GPL, ibrido, ma anche Euro 6 D benzina e Euro 6 D diesel. Riservati ai privati, sono divisi in fasce, tengono conto sia delle emissioni di CO2 sia delle emissioni di NOX e sono riservati alle auto nuove e, novità importante, anche alle km0.

Abbiamo già visto come funzionano gli incentivi della Regione Lombardia per le auto elettriche, adesso vediamo il quadro completo di tutte le alimentazioni.

Incentivi auto Regione Lombardia: come funzionano

Gli incentivi auto Regione Lombardia 2023 sono entrati in vigore lo scorso 4 maggio e saranno usufruibili fino a fine ottobre, salvo esaurimento anticipato dei fondi stanziati, 12 milioni di euro. I bonus dipendono dalle fasce di alimentazione, variano da 1.000 euro fino a 4.000 euro e sono cumulabili agli incentivi statali nazionali.

Un altro parametro fondamentale è rappresentato dalla rottamazione di un’auto usata fino a Euro 2 benzina e Euro 5 diesel incluso, che è obbligatoria per tutti, tranne per gli acquirenti delle auto elettriche, che possono usufruire del bonus minimo, 1.000 euro, anche senza rottamazione. Sono previsti infine dei tetti massimi di acquisto: 35 mila euro per la fascia 61-120 g/km di CO2 o e 45 mila euro per la fascia 0-60 g/km di CO2. Ecco lo schema completo.

Emissioni Alimentazione Incentivi Prezzo massimo del veicolo 0 g/km di CO2 Elettrica o idrogeno 4.000 euro, 1.000 euro senza rottamazione 45.000 euro 1-60 g/km di CO2 e 0-85,8 mg/km di NOX Euro 6 D benzina, metano, GPL o ibride 2.500 euro 45.000 euro 1-60 g/km di CO2 e 0-126 mg/km di NOX Euro 6 D diesel 2.000 euro 45.000 euro 61-120 g/km di CO2 e 0-85,8 mg/km di NOX Euro 6 D benzina, metano, GPL o ibride 2.000 euro 35.000 euro 61-120 g/km di CO2 e 0-126 mg/km di NOX Euro 6 D diesel 1.500 euro 35.000 euro

Chi è escluso dagli incentivi auto della Regione Lombardia

A essere esclusi dal bando per gli incentivi auto della Regione Lombardia sono le aziende e chi sceglie le formule del noleggio a lungo termine e del leasing. Il bando, inoltre, non prevede alcuna maggiorazione del contributo per chi ha un Isee basso. Il bonus viene erogato direttamente dal concessionario tramite la piattaforma dedicata.

I requisiti per accedere al bonus

Per accedere agli incentivi auto della Regione Lombardia occorre essere in possesso di requisiti ben precisi: prima di tutto essere residenti in Lombardia al momento della domanda, essere intestatario o cointestatario del veicolo acquistato e del veicolo rottamato, per quest’ultimo da almeno 12 mesi, ed essere in regola con il pagamento del bollo dell’auto da radiare.

Anche le km0 devono avere requisiti ben precisi: essere immatricolate successivamente al primo gennaio 2022 e risultare intestate ad un concessionario abilitato all’erogazione dell’incentivo.

