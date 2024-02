Autovelox in Lombardia: le postazioni dal 26 Febbraio al 3 Marzo

Autovelox Lombardia 26 Febbraio – 3 Marzo 2024: la sicurezza stradale rimane una priorità assoluta in Lombardia, ed anche questa settimana gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla velocità sulla rete stradale della regione. La Polizia Stradale ha annunciato l’implementazione di un piano dettagliato per il posizionamento di autovelox mobili e sistemi Tutor, che saranno operativi sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la Lombardia.

Questo sforzo coordinato mira a incoraggiare una guida responsabile e a ridurre il numero di incidenti, spesso causati da velocità eccessive. Da notare che in questo caso l’obiettivo non è solo quello di sanzionare, ma soprattutto di educare e sensibilizzare i conducenti sull’importanza di mantenere una velocità sicura.

Qui invece la mappa degli autovelox di Milano, disponibile per la consultazione, che rappresenta uno strumento utile per i residenti e i visitatori della metropoli, offrendo una panoramica precisa delle postazioni in città. La diffusione di queste informazioni gioca un ruolo cruciale nel promuovere una cultura della sicurezza stradale, ricordando a tutti che il rispetto dei limiti di velocità è essenziale per proteggere sé stessi e gli altri utenti della strada.

Ricordiamo utilizzare i consigli per la guida difensiva, rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alle segnalazioni degli autovelox non solo contribuisce a evitare multe, ma è anche un atto di responsabilità civica.

Autovelox Lombardia 26 Febbraio – 3 Marzo 2024

26/02/2024

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

27/02/2024

Autostrada A / 60 VA

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

28/02/2024

Strada Statale SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

29/02/2024

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Autostrada A / 35 Milano-Brescia BS

Autostrada A / 51 Tangenziale Est di Milano MI

Strada Statale SS / 342 Briantea BG

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

Multe per eccesso di velocità (dall’art. 142 del codice della strada)

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

