Autovelox Lombardia: dove saranno dal 29 maggio al 4 giugno

Ecco l’elenco completo delle posizioni degli autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra lunedì 29 Maggio 2023 e domenica 4 giugno 2023. Durante questo periodo, gli autovelox e Tutor saranno attivi sia sulle autostrade che sulle strade statali e provinciali in tutta la regione.

Per garantire un controllo efficace della velocità, la Polizia Stradale fornisce un elenco completo e trasparente di tutte le postazioni mobili degli autovelox in Lombardia. Grazie ai rilevatori di velocità, le operazioni di controllo vengono effettuate con precisione e le località vengono comunicate puntualmente.

Inoltre, per una maggiore comodità, puoi consultare la mappa degli autovelox di Milano per conoscere le posizioni esatte. Mantenere una guida sicura e rispettare i limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza stradale.

Autovelox Lombardia 29 maggio – 4 giugno

29/05/2023

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano MI

30/05/2023

Autostrada A 22 Brennero-Modena MN

Autostrada A 35 Bergamo – Nembro – Albino BS

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 342 Briantea BG

SP 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Strada Comunale SC Via Catalani- Giussano MB

31/05/2023

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

01/06/2023

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

02/06/2023

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

03/06/2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

04/06/2023

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

I limiti di velocità in Italia

Rispettare i limiti di velocità è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza stradale e proteggere la vita di tutti coloro che utilizzano le strade. I limiti di velocità sono stabiliti sulla base di una serie di fattori, tra cui la geometria della strada, le condizioni del traffico e la presenza di pedoni o ciclisti.

Rispettare questi limiti riduce il rischio di incidenti stradali, consentendo ai conducenti di avere un maggior controllo del veicolo e di reagire in modo tempestivo a eventuali imprevisti. L’eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti mortali, poiché aumenta la distanza di frenata e riduce il tempo di reazione del conducente. Pertanto, è fondamentale che tutti i conducenti assumano la responsabilità di seguire i limiti di velocità, promuovendo una cultura della sicurezza stradale e rispettando la vita e l’incolumità degli altri utenti della strada.

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada)

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

