Tutti gli autovelox in Lombardia dal 6 al 12 dicembre 2021

Gli autovelox in Lombardia nella mappatura settimanale dei rilevatori mobili di velocità.

Ecco l’elenco completo degli autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra lunedì 6 e domenica 12 dicembre 2021 nell’ambito delle operazioni di controllo della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località. Attenzione quindi a seguire le regole del Codice della Strada ed a moderare la velocità. Sapevate che esiste anche un limite minimo di velocità?

Autovelox in Lombardia 6 – 12 Dicembre 2021



06/12/2021

Strada Statale SS 712 Tangenziale Est di Varese VA

08/12/2021

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

Strada Statale SS 235 di Orzinuovi LO

09/12/2021

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP 236 BIS GOITESE MN

Strada Provinciale SP 69 di Santa Caterina VA

10/12/2021

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

11/12/2021

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 38 dello Stelvio SO

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

12/12/2021

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

Strada Provinciale SP 470 della Valle Brembana

