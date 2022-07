Potete acquistare la Tesla Model Y preferita, purché sia bianca o nera.

No, non lo ha detto Henry Ford e neanche Elon Musk: ora in Europa è possibile acquistare la Tesla Model Y del vostro colore preferito, purché sia il bianco o il nero. Sempre un colore in più rispetto al nero delle Ford Model T, quasi un passo in avanti verso il progresso.

Battute a parte, i problemi di fornitura incominciano ad attanagliare anche i colori delle automobili. Secondo Reuters, si tratta di un’importante inversione di tendenza per il settore automotive.

E Tesla pare sia in buona compagnia. Renault offre una “corsia preferenziale” per l’Arkana, con consegne in 30 giorni, quando si sceglie il nero, il bianco perla o il grigio, in allestimento RS Line con una sola motorizzazione. Si tratta di un sistema che semplifica le cose alla casa automobilistica, e che evidentemente non viene considerata “punitiva” dai clienti, che hanno scelto questa variante nella metà di tutte le immatricolazioni dell’Arkana in Francia il mese scorso.

Tornando a Tesla, l’impianto tedesco produce Model Y nei soli colori “nero pieno” e “bianco perlato multi coat”. Già, ma se uno proprio non sopporta il bianco o il nero? Nel caso di rosso, il blu o l’argento, la Model Y verrà spedita direttamente dalla fabbrica di Shanghai e arriverà non prima di marzo 2023.

Se passasse l’idea che la personalizzazione non serve, potremo dire addio ad anni di studi di marketing ed ingegneristici sulla quantità di optional a listino su ogni modello. Anche perché, possiamo dirlo sinceramente, molti di questi sono i classici specchietti per le allodole, che fanno notizia ma non vendono.

E se scoprissimo che ai clienti piace solo il bianco ed il nero? Beh, alla fine daremmo ragione Henry Ford, con quasi un secolo di ritardo.

