Le caratteristiche e i prezzi della Renault Arkana hybrid

Renault Arkana Hybrid è l’ultima proposta del marchio francese, che lo ha presentato come capostipite della sua “Renaulution” che ha l’obiettivo di rendere accessibili a tutti le motorizzazioni elettrificate. Disponibile anche in variante Mild Hybrid, da noi di recente provata, la Renault Arkana Hybrid si pone come un modaiolo SUV a carrozzeria coupé, dotato di un innovativo sistema, unicum tra le auto ibride del 2021, la cui tecnologia fa tesoro della tradizione Renault nel mondo della formula 1 e che noi abbiamo provato nel concreto.

Il motore della Renault Arkana Hybrid

Il sistema propulsore della Renault Arkana Hybrid è piuttosto complesso: un motore benzina 1.6 4 cilindri da 94 CV unito a due motori elettrici, per una potenza combinata di 145 CV. Pur essendo una Full Hybrid, l’elettrificazione è molto alta: i due motori elettrici lavorano bene, e permettono di percorrere l’80% del tempo cittadino senza accendere il motore a benzina, con quindi ottimi consumi dichiarati di 4,9 litri su 100 km. Il cambio è l’automatico brevettato da Renault per le sue ibride con 4 marce per il motore termico e 2 (una a testa) per i due elettrici.

Il prezzo della Renault Arkana Hybrid parte da 31.950 euro in allestimento Instens. È presente anche una versione R.S. Line, con lo stesso motore, che parte da 34.750 euro. I prezzi indicati sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Con due allestimenti completi di tutto, la Renault Arkana Hybrid entra nel suo segmento piuttosto agguerrita e competitiva. Sulla Intens, infatti, troviamo:

Volante in pelle;

cerchi in lega da 18” con design Pasadena;

Privacy Glass

Sellerie in misto tessuto/TEP Nero Titanio

Easy Link con touchscreen da 9.3” con radio DAB compatibile con Android auto ed Apple CarPlay;

Cruise control adattivo con Stop&Go automatico;

Chiamata d’emergenza;

Rear Cross Trafic Alert;

Parking Camera posteriore;

Sensore angolo morto;

Sensori di parcheggio posteriori e anteriori;

Frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti;

Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli;

Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite;

Lane Keep Assist;

Avviso distanza di sicurezza;

ESP con Hill Start Assist (Controllo della stabilità);

Fari Full LED anteriori e posteriori;

Easy Access System II;

Multi-Sense con 3 personalizzazioni di guida;

Retrovisori elettrici sbrinanti con sensore di temperatura ripiegabili elettronicamente;

Retrovisore interno fotocromatico;

Clima Automatico;

Ambient Lighting;

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali;

La R.S. Line aggiunge per lo più elementi estetici inediti ed esclusivi:

Design esterno R.S. Line con paraurti anteriore con lama F1 e paraurti posteriore con doppio scarico;

Design interno R.S. Line con impunture rosse e finiture in fibra di carbonio brillante;

Badge specifico R.S. Line su parafanghi anteriori laterali;

Cerchi in lega da 18” con design Silverstone;

Sellerie R.S. Line in pelle/Alcantara tessuto nero con impunture rosse e grigio;

Sensori di parcheggio a 360°;

Retrovisori in tinta nera lucida;

Sedili anteriori riscaldabili;

Sedili anteriori a regolazione elettrica;

Caricabatteria smartphone a induzione;

