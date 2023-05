Griglia di partenza MotoGP Francia 2023: Bagnaia in Pole

In MotoGP nelle qualifiche del GP di Francia 2023, Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position con un tempo straordinario alla guida della Ducati ufficiale. Ha preceduto di soli 58 millesimi Marc Marquez, che è tornato in pista dopo un periodo di assenza per infortunio.

Luca Marini completerà la prima fila con la Ducati Mooney VR46. Jack Miller, Jorge Martin e Maverick Vinales occupano la seconda fila, mentre Fabio Quartararo è in difficoltà e partirà addirittura dalla quinta fila. La gara Sprint si svolgerà nel pomeriggio, seguita dal Gran Premio di domani come da calendario di MotoGP.

Qui sotto la griglia di partenza completa e la classifica delle qualifiche del GP di Francia 2023 sul circuito di Jerez.

Griglia di partenza MotoGP Francia 2023

Prima Fila

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Honda)

3. Luca Marini (Ducati)

Seconda Fila

4. Jack Miller (KTM)

5. Jorge Martin (Ducati)

6. Maverick Vinales (Aprilia)

Terza Fila

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Johann Zarco (Ducati)

Quarta Fila

10. Brad Binder (KTM)

11. Aleix Espargarò (Aprilia)

12. Augusto Fernandez (KTM)

Quinta Fila

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Sesta Fila

16. Joan Mir (Honda)

17. Franco Morbidelli (Yamaha)

18. Alex Rins (Honda)

Settima Fila

19. Danilo Petrucci (Ducati)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Jonas Folger (KTM)

