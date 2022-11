Avviatore Portatile per Auto Yaber in super offerta per il black friday

L’Avviatore Portatile per Auto Yaber è in sconto per il black friday a 79,99 € grazie all’offerta Amazon, con un risparmio di 12,00 € (13%). Come sempre le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Grazie al robusto involucro e al suo design compatto, questo avviatore d’emergenza per auto è waterproof, antishock e antipolvere. L’avviatore di emergenza auto può avviare veicoli a 12V in pochi secondi con una corrente di 2.500 A e una batteria con capacità di 20.000 mAh.

E’ compatibile con Qualcomm QC 3.0, può caricare quindi anche telefono, macchina fotografica, kindle e altri dispositivi dotati di ingresso USB.

Con l’adattatore EC-5 in dotazione per l’accendisigari, l’avviatore di emergenza può azionare i dispositivi a 12V. Il cavo intelligente con 8 sistemi di protezione consente di non aver paura di fissare i morsetti in modo errato o di subire scariche elettriche. I morsetti intelligenti sono potenziati con protezione da inversione di polarità, protezione da sovracorrente, protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarica, in modo da renderlo più sicuro rispetto ad altri clip.

L’avviatore di emergenza per auto è anche dotato di una torcia a LED con le modalità di illuminazione, strobo e SOS, entrambi utili in circostanze diverse, per trovare la strada giusta al buio o per essere di aiuto in caso di emergenza.

Avviatore Portatile per Auto: contenuto della confezione

1 YABER YR400 avviatore batteria auto

1 Cavi d’avviamento intelligenti

1 Cavo USB C/1*Cavo Tipo C

1 Manuale d’istruzioni

1 Adattatore per accendisigari EC-5

1 Scatola portaoggetti

Avviatore Portatile per Auto: dati tecnici

Ingresso micro: DC 5 V / 3 A max

Ingresso / uscita USB-C: 5V / 3A

Uscita 1 / Uscita 2 : 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12V / 1,5 A Max, USB 3.0

Corrente di picco: 2.500 A

Capacità: 20.000 mAh

Dimensioni (L * W * H): 183 x 88 x 36 mm

L’Avviatore Portatile per Auto Yaber è acquistabile su Amazon a solo 79,99 €, ma solo durante questa in corso.

