La nuova Bentley Bentayga EWB Mulliner propone brillanti prestazioni da supercar, capacità dinamiche su strada e non solo. L’ammiraglia offre tantissimo spazio in più nell’abitacolo e i suoi miglioramenti mirati rendono ogni viaggio un’occasione da vivere, altrettanto speciale dal posto di guida o dall’ampio abitacolo posteriore.

All’interno e all’esterno, le esclusive caratteristiche di design, curate con estrema attenzione dal team Mulliner, creano un ambiente di grande impatto. Il vano posteriore, disponibile nelle configurazioni 4+1 e 4 posti, è dotato di serie della specifica Bentley Airline Seat, il sistema di sedili automobilistici più avanzato al mondo, per accogliere gli occupanti in un comfort senza uguali.

La trapuntatura Mulliner Harmony Diamond Quilt sui sedili e sulle portiere dimostra la maestria artigianale che sottolinea la cura posta nella realizzazione di un abitacolo di eccellenza.

Bentley Bentayga EWB Mulliner: motore

Utilizzando il potente propulsore V8 4,0 litri di Bentley da 550CV e 770 Nm, il Bentayga EWB Mulliner combina il comfort di una limousine con prestazioni eccezionali per un’auto di questa classe, con una velocità massima di 290 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Il telaio include il Bentley Dynamic Ride (controllo antirollio attivo a 48V), le ruote posteriori sterzanti e le molle ad aria a tre camere, un insieme che conferisce al Bentayga EWB Mulliner tutta la capacità dinamica del Bentayga a passo standard, rendendo l’EWB Mulliner un’auto molto piacevole da guida oltre che un lussuoso SUV limousine.

Bentley Bentayga EWB Mulliner: design

I dettagli esterni includono gli esclusivi cerchi Mulliner da 22 pollici con finiture lucide o grigie verniciate e lucidate, con copri mozzi autolivellanti che rimangono in posizione verticale durante la rotazione delle ruote. L’inconfondibile griglia anteriore “Double Diamond” di Mulliner e la griglia anteriore inferiore cromata sono completate da prese d’aria Mulliner, con calotte degli specchietti retrovisori bicolore in Satin Silver e in tinta con la carrozzeria.

E’ possibile ordinare la vettura fin dal lancio con la specifica Mulliner Blackline, che applica un trattamento nero lucido a tutte le cromature esterne e alle calotte degli specchietti, escludendo però i badge Bentley. Cerchi Mulliner da 22″ nero lucido completano la specifica Blackline.

Le pedane tridimensionali illuminate Mulliner e i soffici tappetini Mulliner accolgono i passeggeri nell’abitacolo, che viene offerto in una scelta di otto combinazioni di tre colori, espressamente realizzate dal team Mulliner Design.

Ogni combinazione ha un proprio nome, dall’accesa combinazione di Hotspur, Beluga e Linen che compongono “Flare” ai profondi blu e neri di “Storm”, quest’ultimo con un accent colour bianco come un lampo nel cielo notturno. A complemento dei colori, le finiture impiallacciate in Grand Black mettono in mostra la superficie lucida a specchio ottenuta dal laboratorio di falegnameria Bentley, con sovrapposizioni di scritte Mulliner argentate e della silhouette Bentayga sul fascione del passeggero, la “B” di Bentley sulle linee di cintura delle portiere e il motivo cromato Mulliner sulle vaschette da picnic posteriori.

Le sedute sono caratterizzate, dall’esclusivo motivo Harmony Diamond Quilt di Mulliner creato con in linee alternate di pelle secondaria e accent colour, con il namestyle Mulliner ricamato su ogni sedile. Per le porte, si alternano linee di pelle principale e di accent colour.

La pelle Olive Tan è ampiamente utilizzata in tutto l’abitacolo. La caratteristica di questa pelle risiede in un processo di conciatura sostenibile che utilizza un sottoprodotto organico dell’industria dell’olio d’oliva. La pelle organica che ne risulta è incredibilmente morbida e degna del marchio di auto di lusso più ricercato al mondo.

Un’altra caratteristica di serie singolare ed elegante per il Bentayga EWB Mulliner è la Bentley Diamond Illumination. L’effetto di illuminazione è ottenuto utilizzando LED (12 su ciascuna delle porte anteriori, 22 su ciascuna delle porte posteriori) che emettono luce attraverso piccole perforazioni nel rivestimento in pelle dei pannelli delle porte.

