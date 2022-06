La nuova Bentley Continental GT W12 Mulliner, grazie ai miglioramenti apportati al propulsore W12 e all’avanzato telaio condiviso con la GT Speed, diventa la Continental GT più potente, più veloce, più dinamica e più elegante mai prodotta. La nuova GT Mulliner W12 prende il meglio per creare la Continental GT più completa, capace di fondere le prestazioni e il dinamismo della Speed, il comfort della Azure recentemente annunciata e il tocco magico e l’estro artistico dell’artigianato Mulliner.

Bentley Continental GT W12 Mulliner: motore

Il suo propulsore W12 TFSI da 6,0 litri, realizzato a mano, eroga 650 CV con un incremento della potenza del 4% pari a 24 CV rispetto al modello W12 standard – mantenendo una coppia straordinaria di 900 Nm. Una vettura potente, maneggevole, ha una velocità massima di 335 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Una combinazione di quattro tecnologie per il telaio conferisce al nuovo modello Mulliner un livello di agilità, prestazioni e qualità di guida assoluta.

Le quattro ruote sterzanti esaltano la natura dinamica della Continental GT Mulliner W12 in ciascuna delle modalità di guida. Il design esclusivo Mulliner dei cerchi da 22 pollici è caratterizzato dal logo autolivellante che assicura che la “B” di Bentley rimanga sempre verticale.

Il Bentley Dynamic Ride e le sospensioni pneumatiche attive a tre camere con smorzamento adattivo svolgono un ruolo fondamentale per equilibrio della vettura e forniscono una base formidabile su cui costruire prestazioni e comfort. I freni carboceramici, opzionali e di nuova concezione, il controllo elettronico variabile della stabilità, le quattro ruote sterzanti e il differenziale elettronico a slittamento limitato ne innalzano ulteriormente l’agilità e le prestazioni.

Bentley Continental GT W12 Mulliner: interni

L’abitacolo della Continental GT Mulliner W12 è caratterizzato da esclusive ed eleganti finiture e presenta un livello di scelta e personalizzazione che solo Mulliner può offrire. Un’esclusiva suddivisione dei colori, con una nuova combinazione di pelle principale e di dettaglio unita a un terzo colore formano una fluente linea di design.

Mulliner propone otto diverse combinazioni di tre colori, utilizzando l’ampia scelta di pelli e filati Bentley per creare un insieme sorprendente ed elegante che definisce l’abitacolo. Una scelta di 88 impiallacciature di legno Piano favorisce un ulteriore livello di personalizzazione. La trapuntatura “Diamond in Diamond” dei sedili, dei rivestimenti delle portiere e dei pannelli dei posti posteriori è composta da quasi 400.000 punti e ogni diamante contiene esattamente 712 punti singoli. Naturalmente sono disponibili anche in una ampia gamma di fili di diversi colori.

I sedili sono rifiniti con loghi Mulliner ricamati. I tappetini sono bordati con micropiping per abbinarsi al resto del tema cromatico dell’abitacolo e i tappi cromati caratterizzati dalla “B” Bentley sono un esempio dei dettagli raffinati che contraddistinguono la Continental GT Mulliner.

Il tetto dell’abitacolo è rivestito per tutta la sua lunghezza con pelle martellata o liscia in tinta con gli schienali dei sedili se si sceglie il tetto fisso in vetro. La consolle centrale è rivestita da un’esclusiva finitura tecnica con fresatura a diamante che utilizza una lavorazione di precisione per formare un disegno sfaccettato perfetto che si affiancata ai lati da un’impiallacciatura in noce Grand Black con sovrapposizioni cromate.

Al centro della consolle si trova un esclusivo orologio Breitling, mentre il fascione del lato passeggero è rifinito con un’impiallacciatura in noce Grand Black con sovrapposizioni cromate, una silhouette del profilo esterno della vettura e il logo Mulliner. L’impiallacciatura arriva fino alle portiere, dove è completata da un discreto motivo Bentley “B”.

Per il guidatore, la finitura in metallo spazzolato dell’orologio Breitling passa dal mondo fisico a quello digitale, con un design unico per gli indicatori principali del quadro strumenti principale a Led, dove un accurato design scheumorfo e l’applicazione di texture digitali fanno sì che i quadranti virtuali sembrino di metallo vero.

Bentley Continental GT W12 Mulliner: design

Il disegno della Continental GT Mulliner si differenzia dl resto della gamma per una serie di caratteristiche esclusive. Nel frontale, la nuova griglia a matrice “Double Diamond” definisce la nuova firma stilistica Mulliner, completata da prese d’aria sui parafanghi anteriori che riprendono lo stesso design argentato e nero, con il marchio Mulliner.

Tutti questi elementi sono disponibili sia in versione cromata lucida che nel più moderno nero lucido della specifica Mulliner Blackline. Avvicinandosi e aprendo una delle due portiere si scoprono le altre caratteristiche del design Mulliner: le calotte degli specchietti retrovisori in argento satinato o nero con le Mulliner Welcome Lamps sottostanti e le soglie esterne illuminate con il testo Mulliner.

—–

